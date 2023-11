Fusillades à Villeurbanne : des renforts de CRS au Tonkin annoncés par la préfecture

Et Fabienne Buccio espère à la fois rassurer les habitants et le maire de Villeurbanne, et tout particulièrement le quartier du Tonkin où trois fusillades ont eu lieu en quelques jours.

Au cours d'une opération de sécurisation, la représentante de l'Etat a promis des renforts de CRS au Tonkin jusqu'à ce que les tensions s'apaisent. Des opérations de police seront conduites chaque jour dans le quartier, et les collectifs de riverains seront tenus informés de la lutte contre le deal et les règlements de comptes qu'il occasionne.

Enfin, en début de semaine, une réunion avec les bailleurs sociaux, l’éducation nationale, la police, la mairie villeurbannaise et les transporteurs se tiendra pour "accentuer la mobilisation collective" et faire revenir le calme.