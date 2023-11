Gérard Collomb : les réactions au décès de l'ancien maire de Lyon

L'ancien maire de Lyon a lutté durant un an et deux mois contre un cancer de l'estomac.

Suite à l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités politiques ont rendu hommage à celui qui a dédié sa vie à la capitale des Gaules. De gauche à droite, tout le monde salue unanimement le travail réalisé par Gérard Collomb durant ses mandats.

Maire de Lyon entre 2001 et 2017, puis de 2018 à 2020, il avait également été président du Grand Lyon et de la Métropole, député, sénateur, et évidemment ministre de l'Intérieur.

Le président de la République Emmanuel Macron lui a rendu brièvement hommage sur X avant de s'épancher plus longuement dans un communiqué officiel : "Gérard Collomb est mort. Il fut le digne successeur d’Édouard Herriot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin".

"C'est avec une profonde tristesse que j’ai appris la mort de Gérard Collomb ce soir. Maire transformateur et humaniste, il aura marqué à jamais l’histoire de Lyon", a réagi son successeur Grégory Doucet.

Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard s'est dit "très ému d’apprendre le décès de Gérard Collomb que je connaissais depuis mon enfance. Il était travailleur, parfois colérique, profondément attachant et avant tout lyonnais. Gérard Collomb est, et restera, dans l’histoire de Lyon. C'étaient les premiers mots de l'hommage que j'avais souhaité lui faire en prenant mes fonctions. Ces mots se renouvèlent ce soir, avec une profonde tristesse".

"Gérard Collomb a voué sa vie à Lyon. Il l'a façonnée autant qu'il l'a adorée. Homme de grande culture et d'une grande finesse, il a été un grand serviteur de sa ville et de son pays. Sa vision, lucide sur les maux de notre société, va nous manquer", a rendu hommage le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez.

Vive émotion ce soir.

Gérard Collomb a marqué l’histoire de notre ville: un grand Maire bâtisseur et visionnaire qui a projeté Lyon dans le 21e siècle. Il a toujours su mettre l’intérêt des Lyonnais au dessus des intérêts partisans.

J'ai beaucoup appris a ses côtés. Merci Gérard

⚫️ Immense émotion à l’annonce du décès de Gérard Collomb.



Lyon perd aujourd’hui à la fois son meilleur ambassadeur, son plus fervent défenseur, un de ces hommes qui marquent de leur empreinte indélébile une ville et sa Métropole.



Merci, Monsieur Collomb.

Avec le décès de Gérard Collomb nous perdons un élu engagé et une personnalité politique qui aura marqué de son empreinte notre territoire. Nous n'étions pas toujours d'accord mais nous partagions une ambition commune : faire rayonner notre métropole. Mes pensées pour sa famille.

⚫️ Les lyonnais sont tristes et en deuil ce soir.

✅ Dans beaucoup de domaines, @gerardcollomb savait rassembler au delà de son camp pour servir une vision ambitieuse de @villedelyon et du @grandlyon , au service de tous !

Gérard Collomb a changé la ville de Lyon et son agglomération.

Sous ses mandats la métropole se hissera au niveau des grandes agglomérations européennes.

Sous ses mandats la métropole se hissera au niveau des grandes agglomérations européennes.

Socialiste démocrate, il avait compris que l'économie était la condition de cette réussite.

@gerardcollomb était un homme politique de talent animé par l'amour de sa ville. Homme de convictions, fin stratège et visionnaire, Lyon lui doit beaucoup. J'ai une pensée sincère pour sa famille .

Quel triste symbole.



Le soir où sa formule « aujourd’hui côte à côte et demain face à face » prend une si tragique réalité… Nous devons tout faire pour empêcher que cette prophétie se réalise.



Que Gérard Colomb repose en paix. #UneTerreDeuxPeuples #RomansSurIsere https://t.co/joM44DKhvg — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 25, 2023

Gérard Collomb nous a quittés. Un maire bâtisseur qui a marqué notre ville. Un véritable amoureux de #Lyon, au service de tous les Lyonnais.



Mes pensées vont à sa femme, à ses enfants, à ses proches et à tous ceux avec qui il a travaillé.

Très très triste ce soir d'apprendre le décès de Gérard Collomb. Que de souvenirs. D'une carrière politique exemplaire, il restera surtout un grand maire de Lyon, un visionnaire et un républicain indéfectible. Qu'il repose en paix.

Grande tristesse d'apprendre la disparition de Gérard Collomb. Il aura fortement marqué notre ville qu'il a servie avec une immense passion.

Sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à de très nombreux lyonnais.

C’est avec émotion que j’apprends le décès de Gérard Collomb.

Son engagement pour la ville de Lyon a marqué les lyonnais et les lyonnaises.



Toutes mes pensées à sa famille et à ses proches.

Venant d’apprendre le décès de Gérard Collomb, je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Bien qu’étant un de ses opposant déterminé, j’ai toujours apprécié son engagement total pour sa ville de cœur : Lyon.

Adieu Monsieur Le Maire.

Emotion républicaine au moment d'apprendre le décès de @gerardcollomb.



Au-delà de toute considération politique, retenons l'empreinte indélébile de son action à Lyon et dans notre métropole.



J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses compagnons de route.

Gérard fût 1 compagnon d route d tous ls instants:Il me disait tjrs qu'il portait chance á l'OL,il avait élu á la mairie,la m année en 2001 que la 1ere coupe d la Ligue.Ns avons passé ds années formidables pour la promotion d la ville:C'était 1 maire exceptionnel et 1 homme bien.

Le destin de Gérard Collomb est indissociable de celui de la ville de Lyon. Sa crainte d'une France fracturée doit nous interpeller plus que jamais. J'adresse à sa famille mes sincères condoléances.

🖤Mon chagrin est immense. Lyon perd une partie de son âme et moi une partie de mon cœur. Mes pensées sont tournées vers Caroline, ses enfants et tous les Lyonnais qui l'ont tant aimé.

Pas tout à fait côte à côte, mais jamais totalement face à face parce que nous partagions une partie de ce patrimoine indivis tant effondré depuis ; la littérature, les langues anciennes notamment.

A Dieu M. @gerardcollomb !

Il y a 5 ans, l’ancien Maire de Lyon et ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, prenait la France à témoin : « je crains que demain, on vive face à face ».

Les prémices de sa terrible prophétie se réalisent le soir de sa mort, à Romans-sur-Isère…

Mes condoléances à sa famille.