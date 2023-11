L'ancien préfet du Rhône Michel Delpuech rend hommage à Gérard Collomb

Ce dimanche, Michel Delpuech rend hommage à Gérard Collomb, décédé la veille au soir à l'âge de 76 ans.

"Résolument tourné vers l'avenir, épris de progrès, infatigable, rassembleur, Gérard Collomb a fait de Lyon une métropole européenne de premier plan, et l'histoire retiendra que c'est son action visionnaire qui a préparé la capitale des Gaules aux enjeux et défis du XXIe siècle", évoque ainsi l'ancien préfet dans un communiqué.

"Fils et serviteur de la République au parcours exemplaire, homme de lettres et de culture épris du bien public, Gérard Collomb laisse un héritage qui ne s'effacera pas. Je rends hommage à son action et salue sa mémoire avec déférence et respect", conclut Michel Delpuech.

L'ancien préfet du Rhône (2015-2017) avait logiquement évolué à Lyon tandis que Gérard Collomb régnait sur la Ville et la Métropole. Ils s'étaient retrouvés ensuite à la capitale, où Michel Delpuech était le préfet de police de Paris, sous les ordres du ministre de l'Intérieur.

Le début de leur relation avait été mouvementée, mais les deux hommes avaient appris à s'apprécier. L'affaire Benalla avait signé la fin : Gérard Collomb préférait rentrer à Lyon tandis que Michel Delpuech échappait au rôle de fusible, pour finalement être limogé en 2019 après les violences des manifestations des Gilets jaunes.

A l'instar de Grégory Doucet, régulièrement en froid avec la préfecture du Rhône sur les sujets d'insécurité et d'hébergement d'urgence, Gérard Collomb avait eu ses chouchous et ses ennemis chez les relais de l'Etat à Lyon. Le préfet Henri-Michel Comet, resté en poste seulement quelques mois, peut en témoigner après avoir été limogé par l'intéressé depuis Beauvau.