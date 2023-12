TCL : découvrez les augmentations de tarifs prévues en 2024 !

Des augmentations de prix seront au programme de 2024. Cette nouvelle grille tarifaire sera étudiée lors du conseil d’administration de SYTRAL Mobilités prévu ce jeudi.

Mettant en avant "la forte augmentation du coût de l’énergie", l'organisme en charge du réseau TCL annonce des augmentations de tarifs. "Pour continuer à améliorer nos réseaux, nous sommes contrains de réviser à la hausse les tarifs de certains tickets et abonnements. Toutefois cela se fera à un niveau inférieur à celui de l’inflation", annonce ce mardi matin Bruno Bernard, le président de SYTRAL Mobilités.

"Cette hausse n’impactera pas les abonnements de 4 à 10 ans et les jeunes de 18 à 25 ans. Ce qui représente avec les bénéficiaires de la gratuité près de 40% des 500 000 abonnés qui ne verront pas leur abonnement augmenter", ajoute l’élu écologiste. Cette évolution tarifaire sera comprise entre 2,6 et 2,7% sur les réseaux TCL, Libellule, Cars du Rhône et la navette vers l'aéroport Rhônexpress.

Parmi les hausses à noter : le ticket TCL 2h tout comme le ticket Soirée passe de 3,50 à 3,60 euros, les tickets 24h et Famille augmentent de 20 centimes (6,70 euros), le ticket 48h prend 40 centimes et atteindra 12,90 euros.

Du côté des abonnements, le mensuel pour les 26-64 ans passe de 69,40 à 72,60 euros tandis que celui des plus de 65 ans augmente de 1,60 euro.

Quant au ticket à l'unité, il ne bougera pas : 2 euros aux distributeurs, 2,30 euros à bord des bus.

Le détail est à retrouver dans les tableaux ci-dessous.