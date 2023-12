LOU-Montpellier : pression en fond de cale

Ce samedi après-midi, l'équipe de Fabien Gengenbacher reçoit Montpellier. Et si les Lyonnais sont plutôt mal en point cette saison avec une dangereuse 12e place, les Héraultais arrivent à faire pire avec la place de lanterne rouge.

Autant dire que l'ultime confrontation de l'année au Matmut Stadium de Gerland fleure bon la lutte pour le maintien dans l'élite.

Le LOU Rugby, qui reste sur une claque méritée face à Bordeaux-Bègles (46-10), réussit mieux à domicile qu'à l'extérieur. La preuve, les trois dernières rencontres toutes compétitions confondues à Gerland ont été des victoires.

Il faut donc absolument se refaire la cerise contre Montpellier. Avec une attaque timide et une défense aux abois, les Rouge et Noir se méfient d'un adversaire qui se relance : "On est averti de la qualité de cette équipe, de ce qu’ils ont remis en place depuis quelques semaines. On doit répondre présent", prévenait Fabien Gengenbacher en conférence de presse vendredi.

L'entraîneur est privé de 15 joueurs blessés. Et de Romain Taofifenua suspendu. Pour sa composition, il a donc procédé à de nombreux changements.

Pour quel résultat ? Début de réponse dès le coup d'envoi à 14h de LOU-Montpellier.