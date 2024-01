TCL : toutes les hausses de tarifs de ce 1er janvier 2024 à Lyon

En ce 1er janvier 2024, plusieurs tarifs TCL augmentent. Le Sytral justifie cette décision par "la forte augmentation du coût de l’énergie". "Pour continuer à améliorer nos réseaux, nous sommes contrains de réviser à la hausse les tarifs de certains tickets et abonnements. Toutefois cela se fera à un niveau inférieur à celui de l’inflation", évoquait Bruno Bernard, le président de SYTRAL Mobilités.

"Cette hausse n’impactera pas les abonnements de 4 à 10 ans et les jeunes de 18 à 25 ans. Ce qui représente avec les bénéficiaires de la gratuité près de 40% des 500 000 abonnés qui ne verront pas leur abonnement augmenter", ajoute l’élu écologiste. Cette évolution tarifaire sera comprise entre 2,6 et 2,7% sur les réseaux TCL, Libellule, Cars du Rhône et la navette vers l'aéroport Rhônexpress.

Parmi les hausses à noter : le ticket TCL 2h tout comme le ticket Soirée passe de 3,50 à 3,60 euros, les tickets 24h et Famille augmentent de 20 centimes (6,70 euros), le ticket 48h prend 40 centimes et atteindra 12,90 euros.

Du côté des abonnements, le mensuel pour les 26-64 ans passe de 69,40 à 72,60 euros tandis que celui des plus de 65 ans augmente de 1,60 euro.

Quant au ticket à l'unité, il ne bougera pas : 2 euros aux distributeurs, 2,30 euros à bord des bus.

Le détail est à retrouver dans les quatre tableaux ci-dessous.