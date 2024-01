TCL : découvrez à quoi va ressembler le futur billet qui remplacera les tickets

Le Sytral, sur impulsion de son président écologiste Bruno Bernard, va mettre fin aux tickets TCL. Comme dans d'autres villes françaises et européennes, l'idée est de proposer aux usagers un billet sans contact qui servira à valider ses voyages sur le réseau lyonnais.

Un support unique et rechargeable qui impliquera de changer tous les distributeurs et valideurs.

Une conférence de presse est prévue mardi prochain pour présenter le dispositif, mais le visuel de la carte a été révélé. On y voit une femme et son enfant, de la végétalisation, au loin la ville et ses tours, ainsi que les quatre modes de transports TCL : le bus, le tramway, le métro et le funiculaire.

Il s'agit de la seconde étape de modernisation de la billettique des transports en commun lyonnais. La première avait été initiée en 2022 avec la possibilité de voyager, y compris à plusieurs, en payant directement aux bornes avec sa carte bancaire.