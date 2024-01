Saracens-LOU : assurer une "continuité" avec la Champions Cup

Déplacement anglais ce samedi pour le LOU Rugby. Les Rouge et Noir sont à Londres pour y affronter les Saracens, dans le cadre de la 4e journée du groupe 1 de Champions Cup. Avant-dernier et relégable en Top 14, le LOU avait pu se rassurer la semaine dernière en battant à domicile les Irlandais de Connacht (34-20). Pour ce deuxième match d’affilée en compétition européenne, la marche est bien plus haute. Chez les champions d’Angleterre en titre, les Lyonnais ont l’occasion de conforter leur qualification déjà acquise en recevant un huitième de finale.

Le manager Fabien Gengenbacher rappelait ce mercredi l’importance d’être "dans la continuité" : "On joue un adversaire qui s’est fait gifler la semaine dernière (55-15 contre l’UBB, ndlr). On est constamment dans la projection et on gère les temps de jeu par rapport à ça. Il y a beaucoup d’enthousiasme dans ce groupe", assurait le coach lyonnais qui a surtout l’esprit tourné au samedi 27 janvier et le retour du Top 14 à domicile contre Perpignan.

Malmenée en championnat puis aussitôt retrouvée en Champions Cup, le LOU compte sur ses matchs européens pour retrouver la confiance. A l’image du pilier Sébastien Taofifenua, qui admet que son groupe "joue la coupe d’Europe plus libéré", en témoigne la deuxième place du LOU dans le groupe 1.

La saison dernière, le LOU avait perdu par deux fois dans cette compétition contre les Saracens. Mais cette année, la donne est différente puisque les Londoniens ne sont que cinquièmes, à une place qui les reverserait en Challenge Cup : "C’est une équipe très agressive, qui utilise beaucoup la largeur, ce sera un gros challenge défensif", rappelait tout de même Fabien Gengenbacher.

Le prestige des "Sarries" n’empêchera pas le staff lyonnais de faire tourner en vue du Top 14. Un turn-over qui devrait profiter à un certain Théo William, de retour dans le groupe après deux mois et demi de blessure.

Mercredi, le deuxième ligne n’avait visiblement pas oublié les deux revers infligés la saison dernière : "Je me sens bien, je me sens prêt à jouer. En tant qu’équipe il faut passer un cap, enchaîner les victoires et revenir plein de confiance pour le Top 14. J’ai joué les deux matchs la saison dernière. On se prépare à leur façon de jouer à eux. J’ai revisionné quelques actions : notre entame sera très importante. Ils seront dans le chambrage, il faudra être mentalement puissant et leur montrer qu’on est là pour gagner", a conclu le joueur de 23 ans.

Coup d’envoi de Saracens-LOU ce samedi à 21h (heure française), au StoneX Stadium.

T.J.