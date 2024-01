Gautier Chapuis : "La Ville de Lyon veut une agriculture respectueuse de la biodiversité"

La ferme Perraud est sauvée ! La dernière ferme de Lyon, située dans le 9e arrondissement, a enfin trouvé des repreneurs, aidés par la Ville de Lyon, la Métropole et la mairie de Saint-Cyr-au-mont-d'Or.

Les écologistes ont souhaité "sauvegarder symboliquement" ce lieu en injectant 150 000 euros dans la société coopérative avec les collectivités dans la gouvernance.

Selon l'adjoint Gautier Chapuis, "les collectivités ont leur mot à dire sur le modèle agricole qu'elles souhaitent. On veut une agriculture respectueuse de la biodiversité, qui se tourne vers l'agrobiologie, qui est ancrée sur le territoire et qui alimente localement nos cantines et nos crèches. C'est ce qu'on va défendre avec cette ferme".

L'élu lyonnais estime que l'actuelle colère des agriculteurs est "justifiée. Les agriculteurs sont les premiers à vivre le dérèglement climatique".

Sur la réforme voulue par Emmanuel Macron de la loi PLM, le co-président du groupe écologiste au conseil municipal de Lyon trouve que "logistiquement ça pose un vrai problème. Et ce n'est pas ce qu'attendent les Lyonnais. (...) L'objectif n'est pas de gagner des élections mais bien la démocratie de proximité".

00:00 Sauvetage de la dernière ferme de Lyon

03:24 Colère des agriculteurs

06:55 Réforme de la loi PLM

08:56 Elections européennes