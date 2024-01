Marché suspect du chauffage urbain : des données cachées aux élus de la Métropole de Lyon ?

Et ils devront entériner le choix de Coriance comme lauréat du contrat de DSP qui courra sur 25 ans et qui est estimé à 173 millions d'euros.

LyonMag s'était fait l'écho de ce courriel d'un corbeau qui accusait certains conseillers de la Métropole de Lyon d'avoir été retournés par des lobbyistes pour élire Coriance plutôt qu'Idex, l'autre candidat pourtant "moins cher".

Le cabinet de Bruno Bernard avait démenti ces accusations, jurant que les deux offres se valaient côté tarifs.

Or, selon nos confrères de Médiacités, il y a bien une différence de tarifs entre Coriance et Idex. Pire, dans les documents transmis aux élus, des données ont été "oubliées". Et pas des moindres.

Ainsi, les tarifs du chauffage les plus importants, la partie variable liée à la consommation et la partie fixe concernant la puissance souscrite par un abonné, sont présents dans la délibération. Mais seulement pour Coriance. On y apprend que le premier tarif est de 43,19 euros TTC par mégaWatt/heure en moyenne sur la durée du contrat, et de 122,77 euros TTC par kiloWatt pour le second.

Quid d'Idex ? Eh bien les informations ne sont pas communiquées aux conseillers métropolitains. Selon Médiacités, Idex s'engageait sur 31,14 euros pour la partie variable et 129,54 euros pour la partie fixe. Soit un tarif globalement moins cher que Coriance, contrairement à ce que jurait le président écologiste de la collectivité et ce qui est présenté aux élus. Et par ricochet, c'est également ce que prédisait le corbeau dans son mail.

Interrogé, le cabinet de Bruno Bernard a donné la pire réponse possible : pas de communication avant le vote des conseillers métropolitains lundi prochain.