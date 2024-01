Festival Demain mais en mieux! : "Les projets scientifiques qui nous promettent une vision enthousiasmante du futur"

Les 3 et 4 février, Eurexpo-Lyon accueillera le festival Demain, mais en mieux!. Lancé il y a trois ans, l'évènement a une vision positive de la recherche et de l'avenir, dans une société qui a tendance à ne pas appuyer suffisamment, voire à dénigrer les grandes inventions de notre époque.

Le créateur du festival Franck Barataud veut "proposer aux gens de renouer avec une vision qui donne envie aux enfants de se lever le matin et de croire en demain". Selon lui, l'évènement n'est "pas utopique, c'est le parti-pris de regarder les projets scientifiques qui nous promettent une vision enthousiasmante du futur".

"Les auteurs de science-fiction nous proposent une vision de plus en plus dépressive du futur", regrette-t-il, rappelant que "la science-fiction de Jules Verne avait une vision beaucoup plus optimiste".

Demain mais en mieux! s'attardera notamment cette année sur les énergies du futur, comme l'utilisation de l'énergie des étoiles ou celle des estuaires.

Ariane, Dassault, Thales ou encore l'Agence spatiale européenne seront représentés avec la présentation de nouveaux projets.

