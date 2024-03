Bertrand Lefebvre : "La crise climatique actuelle sera la 2e en termes d'intensité depuis qu'il y a des animaux sur Terre"

Un nouveau gisement fossilifère vieux de 450 millions d'années a été découvert vers Carcassonne. Bertrand Lefebvre travaille dessus et estime qu'il permet de faire une avancée incroyable car on pensait qu'il y avait une extinction massive des êtres vivants à cette période dans la région. Or, il n'en est rien.

Le réchauffement climatique était de +12°C à l'époque. En comparaison, "ça permet de dire que la crise actuelle est majeure et très rapide. Ca sera la 2e en termes d'intensité depuis qu'il y a des animaux sur Terre, devant l'extinction des dinosaures qui a frappé certains groupes mais beaucoup sont passés au travers. Si on continue comme on est parti, ça risque de faire une très grosse extinction" estime le paléontologue lyonnais.

En Auvergne-Rhône-Alpes, pas de découverte aussi vieille car la région lyonnaise était très proche du Pôle Sud et sous les eaux. Les fossiles sont toutefois très présents. Ce qui va permettre la réouverture l'an prochain du musée des Pierres Folles à Saint-Jean-des-Vignes. Bertrand Lefebvre promet un lieu "moderne et interactif".

00:00 Nouveau gisement fossilifère découvert

03:15 Réchauffement climatique

05:21 Bêtes bizarres

06:27 Travail sur le gisement

07:09 Encore des découvertes à Lyon ?

08:02 Musée des Pierres Folles