Guillaume Lacroix : "Faire campagne en dehors des métropoles, dans la France qui doute"

Candidat aux élections européennes, Guillaume Lacroix passe un peu sous les radars médiatiques et des sondages. Le président du Parti radical de gauche estime pourtant représenter "la seule gauche qui n'a pas voulu aller dans la NUPES, la seule gauche qui ne s'est pas reniée. (...) Une gauche qui s'occupe de la vie des gens".

"Je parle à l'électorat de Jordan Bardella en faisant campagne en dehors des métropoles, dans la France qui doute", se félicite le conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon Guillaume Lacroix, il y a un espace pour exister : "Il y a le derby de la France qui va bien entre Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann. Et les médias laissent Jordan Bardella comme seule alternative si on n'est pas d'accord avec les deux premiers. Je ne crois pas à cette version de la démocratie".

"Jordan Bardella a peur de tout, sa seule solution c'est de s'enfermer entre nous. Mais il ne nous dit pas comment on va manger, comment on va travailler et s'en sortir", poursuit-il.

Entre autres propositions, l'Aindinois porte notamment l'Airbus du médicament qui irait "de la recherche jusqu'à la production".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Sondages

01:02 Campagne

02:10 Jordan Bardella

02:54 Raphaël Glucksmann

03:44 Espace politique

04:28 Airbus du médicament

05:48 Crise du logement

07:42 PAC

08:52 Diner des Sommets