Margot Savin : "La 2e circonscription de Lyon sera, on l'espère, écologiste"

Malgré la naissance du Front Populaire lundi, on peine encore à comprendre qui fera quoi au sein de cette union des gauches pour les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. "On a un accord signé noir sur blanc", rassure Margot Savin, qui rappelle que les députés sortants "sont dans les starting-blocs comme Marie-Charlotte Garin ou Gabriel Amard".

"On a déstabilisé le RN, un sondage nous donne au-dessus du gouvernement", se félicite la patronne des écologistes dans la région.

Cela ne nous dit toujours pas à quel parti échouera les différentes circonscriptions du Rhône. Et notamment la 2e, facilement gagnable et que tout le monde réclame : "La démocratie opère au sein du parti, avec une AG de circonscription ce mercredi soir. La 2e circonscription sera, on l'espère, écologiste".

"On n'a jamais eu d'autant d'adhésions dans les partis de gauche ces derniers jours", conclut Margot Savin.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Front Populaire

01:59 2e circonscription du Rhône

02:33 Faibles scores de la gauche

05:27 France à droite

06:47 Jean-Luc Mélenchon