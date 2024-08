"Adapter Lyon à la canicule" : 100 personnes vont participer à la convention métropolitaine pour le climat

Le détail de la procédure a été dévoilé ce mardi par la collectivité dirigée par l’écologiste Bruno Bernard.

"Cette convention citoyenne est invitée à réfléchir sur l’adaptation de notre territoire à la chaleur, la canicule étant l’aléa majeur qui touche l’agglomération. Il s’agit d’une première en France, la plupart des dispositifs participatifs comme la convention citoyenne pour le climat organisée au niveau national entre 2019 et 2020 ayant porté sur les mesures d’atténuation du réchauffement climatique", indique la Métropole de Lyon.

Pas moins de 100 habitants participeront à cette convention "afin de croiser une grande diversité de situations et de points de vue". "La composition de la convention se rapprochera ainsi fortement des caractéristiques de l’ensemble de la population métropolitaine en termes de genres, d’âges, de territoires au sein de la métropole, de catégories socio-professionnelles et de niveaux de diplôme. Comme dans nombre de conventions, le choix a été fait d’intégrer à l’assemblée des habitants de moins de 18 ans", est-il précisé.

Le recrutement des participants a été réalisé en amont de la première session de travail par un institut indépendant situé à Lyon. Ces derniers seront indemnisés sur le modèle des jurys d’assise, à hauteur de 150 € par séance d’un jour et demi.

La convention se réunira pour cinq sessions de travail à partir de septembre prochain et jusqu’en janvier 2025. "Après des temps d’information sur les enjeux climatiques et les risques spécifi ques du territoire, les membres échangeront, débattront et construiront des recommandations collectives argumentées. Ils auditionneront des représentants de l’État et d’agences nationales comme d’experts et témoins du secteur privé et de la société civile. Ils bénéficieront également des contributions de l’Assemblée des usagers de l’eau de la Métropole de Lyon qui a conduit un cycle de travail sur l’eau et l’adaptation au changement climatique au printemps 2024", indique la Métropole.

Les conclusions de la convention prendront ensuite la forme d’un avis citoyen qui sera instruit par la Métropole de façon à enrichir la stratégie d’adaptation de la collectivité intégrée au projet de Plan climat révisé et qui sera soumis au vote du Conseil métropolitain en juin 2025.

Les informations partagées avec les membres ainsi que des points d’étapes sur les travaux seront mis en ligne sur le site jeparticipe.grandlyon.com pour tenir le grand public informé de l’avancée des travaux de la convention.