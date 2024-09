Près de Lyon : un nouveau Burger King ouvre ses portes ce jeudi

L’information qui suit va en réjouir certains, d’autres un peu moins. Un nouveau Burger King va ouvrir ses portes ce jeudi dans la Métropole de Lyon. Les amateurs de Whopper sont attendus à partir de 11h dans le quartier de La Soie entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, plus précisément à proximité de la station de métro Vaulx-en-Velin La Soie au 34 rue de La Poudrette.

Il s’agira du dixième restaurant Burger King dans la Métropole de Lyon avec 200 places, dont 50 en terrasse. Une aire de jeux pour les familles est également prévue. "Très heureux de l’aboutissement de ce projet. Nous jouissons d’une belle implantation locale et de l’embauche de nombreux employés issus de la ville et des communes alentour ! Toutes les équipes et moi-même avons hâte de commencer cette superbe aventure à Villeurbanne", assure Laurent Jacquemin, franchisé Burger King à Villeurbanne.

A noter également que le click & collect sera possible au sein du restaurant ouvert tous les jours de 11h à minuit.