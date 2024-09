Antoine de Riedmatten : "In Extenso, leader de l'expertise-comptable en France"

Président d'In Extenso mais aussi du club des acteurs économiques de la Confluence, Antoine de Riedmatten peut se targuer d'être à la tête d'une entreprise désormais "leader de l'expertise-comptable en France" avec un chiffre d'affaires en la matière plus important qu'un autre géant lyonnais, Fiducial.

"L'ADN d'In Extenso, c'est l'autonomie. On attire des gens qui avaient leur cabinet et qui veulent le meilleur des deux mondes : la force d'un grand groupe et garder son autonomie au niveau local sur le recrutement, les salaires, les prix et la gestion quotidienne de l'entreprise", explique Antoine de Riedmatten.

Initialement filiale de Deloitte, créé à Lyon en 1991, In Extenso est labellisé 'Great place to work'.

Doit-il craindre la concurrence des cabinets en ligne ? "On ne fait pas vraiment le même métier. Notre but n'est pas d'avoir une prestation au prix le plus bas possible, nous visons la satisfaction de nos clients et ça passe par une grande proximité, l'écoute et l'accompagnement", conclut le dirigeant.

