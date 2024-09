Sylvain Godinot : "Une montée en puissance des rénovations des écoles à Lyon"

En cette rentrée, quatre écoles de la Ville de Lyon sont en "rénovation complète et performante". L'adjoint à la Rénovation énergétique et au Patrimoine Sylvain Godinot évoque une "montée en puissance" avec une période de travaux importants pour "réduire les consommations d'énergie et améliorer le confort thermique pour les usagers".

Sur le volet patrimoine, outre la rénovation du Palais de Bondy dans le 5e arrondissement, Sylvain Godinot se félicite de l'initiative lancée dans le cadre des Journées du Patrimoine via le budget participatif : les visites guidées virtuelles des célèbres arêtes de poisson. Selon Sylvain Godinot, elles avaient probablement une fonction de stockage. Plutôt de nourriture ou bien de l'atelier monétaire ? L'écologiste promet la tenue prochaine d'une conférence sur le sujet.

00:00 Gouvernement de Michel Barnier

01:13 Rénovation des écoles

03:01 Arêtes de poisson

04:17 Service archéologique

05:07 Galerie des Terreaux

06:27 Palais Bondy