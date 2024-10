Un habitant de la métropole de Lyon sur six sous le seuil de pauvreté ?

Dans une analyse portant sur le seuil de pauvreté dans la Métropole de Lyon, en collaboration avec la collectivité locale, l'institut a estimé qu'en 2021, un habitant sur six de l'agglomération vivait sous ce fameux seuil. Soit 220 500 personnes.

Sans surprise, c'est dans l'Est et le Sud lyonnais que ces ménages vivant sous le seuil de pauvreté se trouvent.

Sur les communes de Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize et Vénissieux, regroupées dans la zone Portes du Sud, ce sont 29,2% des habitants qui sont pauvres. Suit la circonscription Rhône Amont (Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu et Vaulx-en-Velin) avec 21,6% d'habitants pauvres et la ville de Villeurbanne (21,2%).

Lyon n'est pas en reste avec un taux de pauvreté de 15,7%. Près de la moitié des ménages pauvres lyonnais réside dans un logement du parc locatif privé, tandis que 43% d’entre eux vivent dans le parc social.

Si un cinquième des ménages pauvres sont des couples avec enfants dans l’ensemble de la métropole de Lyon, cette configuration familiale est davantage répandue dans les Portes du Sud, un tiers des ménages pauvres étant dans cette situation. Cette part s’élève à 30% pour la Porte des Alpes et Rhône-Amont. Des pauvres à l'Ouest, il y en a aussi, mais ils sont "plus fréquemment" propriétaires selon l'Insee. Ces ménages pauvres propriétaires sont souvent des personnes seules ou des couples sans enfants, dont le référent fiscal a plus de 50 ans.