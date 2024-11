Des bâches de la Métropole de Lyon suspendent l’utilisation des hélicoptères d’urgences : un couac vite corrigé

L’incident a pris une ampleur médiatique avec une alerte lancée par le docteur Fadi Farhat, chirurgien cardio-vasculaire via LinkedIn. Ce dernier dénonçait un risque lié aux bâches en plastique placées sur le terrain jouxtant l’hélisurface partagée entre l'Infirmerie Protestante de Caluire et l’hôpital de la Croix-Rousse.

Une installation qui, selon lui, menaçait la sécurité des atterrissages d’urgence, nécessitant la suspension temporaire de cette infrastructure cruciale. “La Métropole a pris l'initiative d'implanter une zone de plantations protégée par d'importantes bâches en plastique non fixées et qui peuvent mettre en danger toute approche héliportée (risque que ces bâches plastiques atteignent l’hélicoptère lors des mouvements)", expliquait-il. “En lien étroit avec la SAMU du Rhône, l'Infirmerie Protestante de Caluire a pris la décision de suspendre provisoirement à partir de ce jour toute utilisation de notre helisurface.”

Face à l’inquiétude, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a répondu sur le même réseau social pour préciser les intentions derrière ces aménagements. Selon lui, les travaux visaient à préparer le sol pour la création d’un boisement urbain, avec une prise en compte de la zone de sécurité autour de l’hélisurface.

Cependant, le détail concernant l’usage de bâches en plastique n’avait pas fait l’objet de discussions approfondies. “Nous avons reçu une sollicitation concernant le risque que pouvait représenter cette bâche et il a été décidé de la faire retirer sur l’ensemble de la surface pour ne pas prendre de risque vis-à-vis des appareils en cas de déchirement et de soulèvement par la force des rotors des hélicoptères.”, a-t-il affirmé.

Nicolas Caquot, directeur général de l'Infirmerie Protestante, s’est voulu rassurant ce jeudi en expliquant que “l’hélisurface est désormais entièrement fonctionnelle”, saluant la réactivité des équipes de la Métropole pour remédier à cette perturbation. “Il n'y a pas eu de problématique de prise en charge médicale en tout cas”, nous assure le directeur.

Ce désagrément n’avait néanmoins pas manqué de faire réagir certains élus dont Bastien Joint, conseiller municipal à Caluire-et-Cuire. “Les bras m’en sont tombés quand j’ai vu cette publication”, nous indique-t-il, rappelant l’importance vitale de cette infrastructure.

Ce dernier a tenu à préciser, “Je me suis renseigné auprès d’un certain nombre d’acteurs qui font de la reforestation sur un certain nombre de sites. Ils m’ont expliqué que ces bâches étaient véritablement sans aucune utilité. A priori, chez un certain nombre de prestataires qui travaillent avec la Métropole, c'est plutôt une technique en vogue qui gonfle de manière considérable les budgets alloués à ce type de projet.”