Fermer le parking pour végétaliser la place Bellecour ? Bruno Bernard a tranché

Celui d'avoir promis la végétalisation de la place Bellecour alors que tout le monde sait que c'est impossible. Entre le parking souterrain qui empêche les racines de s'infiltrer et les Architectes des Bâtiments de France, on ne peut pas faire de la place emblématique de Lyon un parc boisé.

Et en choisissant finalement une oeuvre d'art et des parcours ombragés pour ne pas avoir à reconnaître avoir été trop hardi, le maire écologiste s'est attiré les foudres de son opposition et les moqueries de nombreux habitants.

Voilà que Bruno Bernard vole à son secours mais en prenant une position inattendue pour un écologiste.

En effet, le président de la Métropole de Lyon a rédigé un long texte sur les réseaux sociaux dans lequel il prend la défense du parking de la place Bellecour… Celui-là même qui empêche de planter des arbres et qui incite les Lyonnais à venir en voiture en centre-ville !

"Le fermer serait une erreur. On ne peut pas réhabiliter notre Presqu'île et la rendre plus piétonne tout en supprimant dans le même temps le stationnement en sous-sol. Il me semble nécessaire de maintenir un équilibre, et je n'ai pas l'intention de fermer ce lieu. (…) Alors oui, certains rêvent d’un grand carré de verdure, mais les contraintes patrimoniales sont connues, cela ne sera jamais un parc urbain", écrit Bruno Bernard.