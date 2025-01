ZFE de Lyon : les véhicules Crit'Air 3 officiellement bannis ce 1er janvier 2025

Ce 1er janvier 2025, la Zone à Faibles Émissions (ZFE) exclut les véhicules Crit'Air 3 de son périmètre. Soit plus de 135 000 véhicules recensés dans la métropole de Lyon, sans oublier les 190 000 pendulaires qui viennent chaque jour travailler avec leur voiture. Une véritable révolution, qui risque de faire des dégâts.

Depuis 2022, la ZFE accompagne votre quotidien, même si vous n'étiez que très peu à être concernés par la directive de l'Union européenne aux pays membres dans le but de réduire la pollution dans les grandes villes. La première année, en 2022 donc, seuls les poids-lourds étaient concernés par les restrictions, avec l'interdiction pour les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 3, 4 et 5 d'entrer dans le périmètre central composé de Lyon, Villeurbanne, Bron, Caluire-et-Cuire et Vénissieux.

Puis, le calendrier restrictif pour les automobilistes s'est activé au 1er janvier 2023, avec l'exclusion des Crit'Air 5. Et début 2024, avec les Crit'Air 4 bannis, y compris sur la M6-M7, le boulevard Laurent-Bonnevay et le boulevard périphérique Nord (BPNL).

Ce 1er janvier 2025, c'est au tour des véhicules Crit'Air 3 d'avoir l'interdiction de rouler et de stationner dans la ZFE de Lyon. Ultime étape avant le dernier étage de la fusée prévu pour 2028, à savoir le bannissement des Crit'Air 2.

La vignette Crit'Air, qui classe les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules fines et oxydes d'azote, n’est pas livrée avec la voiture ; il faut en faire la demande sur le site gouvernemental dédié. Autant dire que de nombreux Grands Lyonnais ignorent qu’il faut l’acquérir. Et c’est encore pire chez les habitants des départements voisins qui échappent à la communication de la Métropole de Lyon.

300 000 hors-la-loi à Lyon ?

La vignette Crit’Air, on estime qu’elle concerne 135 000 véhicules dans la métropole de Lyon. Soit un quart de la population de Lyon. Le non-respect des règles des ZFE entraîne des sanctions sous la forme d’amendes. Toute personne contrôlée avec un véhicule Crit’Air 3 dans Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Bron et Vénissieux, recevra une contravention de classe 3. Soit 68 euros pour un véhicule léger, et 135 euros pour un véhicule lourd de type camion. Un risque que beaucoup prendront : que représente le risque de se faire pincer à 68 euros contre les milliers d’euros nécessaires pour acquérir subitement un véhicule propre ?

Depuis 2023, 300 agents de surveillance de la voie publique, de la police municipale et nationale sont en charge des contrôles dans la ZFE de Lyon. Mais rares sont ceux qui se penchaient jusqu’à présent sur les vignettes Crit’Air. A Villeurbanne par exemple, le maire a déjà annoncé publiquement qu'il passerait des consignes à sa police municipale pour ne pas trop contrôler les vignettes sur sa commune.

Le véritable couperet risque de prendre à la gorge les automobilistes hors-la-loi en 2026. C’est au second semestre de l’année prochaine que des radars à lecture automatique de plaques d’immatriculation seront installés sur des points-clefs de l’agglomération.