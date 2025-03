ZFE de Lyon : quelles sont les dérogations disponibles ?

Un bouleversement majeur pour des centaines de milliers d'automobilistes, qu'ils soient lyonnais, villeurbannais, caluirards, vénissians, brondillants ou travaillant dans ces villes.

Il existe toutefois quelques dérogations créées par la Métropole de Lyon pour tenter d'handicaper le moins possible le quotidien de ceux qui ne peuvent pas se permettre de changer de voiture ou de mode de transport.

La dérogation Petit rouleur

C’est la parade trouvée par la Métropole de Lyon pour éviter de brusquer trop de monde. Que votre véhicule soit Crit’Air 3, et même 4 ou 5, il peut continuer à circuler. À condition que vous soyez un petit rouleur déclaré ! Ouverte aux particuliers et aux professionnels, la dérogation s’active pour 52 jours par an autorisés de circulation dans la ZFE, soit l’équivalent d’un jour par semaine. Près de 6000 comptes "Petit rouleur" ont été ouverts dans la métropole de Lyon.

La dérogation Horaires décalés

Quid des personnes qui travaillent la nuit, et qui ne peuvent pas prendre les transports en commun pour la simple raison qu’il n’y en a pas ? Soignants, personnel de nettoyage, boulangers, bouchers, serveurs, cuisiniers ou salariés des transports, ils font l’objet d’une dérogation prise à la dernière minute par la Métropole de Lyon. Les propriétaires d’un véhicule Crit’Air 3, et qui travaillent en horaires décalés, devront fournir une attestation de leur employeur en cas de contrôle. Attention, la dérogation n’est valable qu’un an et ne pourra être renouvelée qu’une seule fois. Les écologistes attendent de ces salariés qu’ils changent de voiture au bout d’un moment… ou de travail !

Les dérogations permanentes

Véhicules d’intérêt général prioritaires

Véhicules du ministère de la Défense

Véhicules utilisés par les personnes handicapées

Véhicules automoteur spécialisés (VASP)

Véhicules de la sécurité civile

Véhicules convois exceptionnels