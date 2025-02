ZFE de Lyon : l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 repoussée pour les plus précaires ?

Des dizaines de milliers de personnes qui n'ont normalement plus le droit d'entrer, circuler et stationner dans ce périmètre comprenant notamment Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Mais en l'absence de contrôles et de radars, rares sont celles qui laissent leur voiture au garage.

Face au tollé populaire, et aux difficultés de communication pour expliquer aux habitants que c'est une loi de l'Etat et non une lubie des écologistes, la Métropole de Lyon envisagerait d'alléger le dispositif.

Selon Tribune de Lyon, un assouplissement est à l'étude avant les élections métropolitaines de 2026.

Outre la promesse forte qui pourrait être prochainement dévoilée de report de l'interdiction des Crit'Air 2 au-delà de 2028, Bruno Bernard entend proposer davantage de dérogations, notamment à destination des automobilistes les plus précaires. Ces derniers pourraient alors garder leur Crit'Air 3 encore un an, voire deux, plutôt que de devoir se plier à la règle du 1er janvier 2025.

Pour rappel, il existe déjà des dérogations aujourd'hui.

La dérogation Petit rouleur permet aux véhicules Crit’Air 3, et même 4 ou 5 de continuer à circuler. À condition que vous soyez un petit rouleur déclaré ! Ouverte aux particuliers et aux professionnels, la dérogation s’active pour 52 jours par an autorisés de circulation dans la ZFE, soit l’équivalent d’un jour par semaine.

Il y a également la dérogation Horaires décalés. Soignants, personnel de nettoyage, boulangers, bouchers, serveurs, cuisiniers ou salariés des transports... Ceux qui travaillent en horaires décalés peuvent continuer à emprunter leur véhicule Crit'Air 3 mais devront fournir une attestation de leur employeur en cas de contrôle. Attention, la dérogation n’est valable qu’un an et ne pourra être renouvelée qu’une seule fois.