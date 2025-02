Mobilisation contre "l'empire Bolloré" : un rassemblement ce samedi à Lyon

Dans un communiqué, plusieurs organisations, dont Soulèvements de la Terre Lyon, Action Justice Climat Lyon et la librairie La Gryffe, indiquent qu'elles s'inscrivent dans l'appel à des "journées d'actions décentralisées contre l'empire Bolloré". Elles dénoncent "la mise au service de l'extrême droite" du groupe Bolloré et appellent à "se mobiliser contre l'atmosphère ambiante nauséabonde".

Le rassemblement, déclaré en préfecture, proposera "des prises de parole de collectifs militants, de librairies et médias indépendants, des performances artistiques et une fanfare". Parallèlement, plusieurs veillées d'information et une "opération collage géante" sont organisées pour visibiliser "les canaux de propagande de l'empire Bolloré".

Les collectifs engagés appellent à une mobilisation large et estiment qu'"il est urgent de s'organiser pour désarmer le système Bolloré".