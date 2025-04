Les parents de Swan et Néo font leur retour sur YouTube après leur condamnation à Lyon dans l'affaire Eurochallenges : "On a été naïfs"

Ce mercredi 16 avril, les parents du célèbre duo de jeunes youtubeurs Swan et Néo ont fait leur retour sur la plateforme après leur condamnation pour escroquerie en bande organisée et harcèlement moral.

Après deux ans d’absence sur YouTube, Sophie Fantasy et Greg Inside, parents du célèbre duo Swan et Néo, ont fait leur retour sur la plateforme ce mercredi 16 avril. Pour rappel, le couple de Lyonnais avait été condamné en mars 2023 à deux ans de prison avec sursis et 100 000 euros d’amendes pour escroquerie en bande organisée et harcèlement moral sur des clients d'Eurochallenges, l’agence matrimoniale où ils travaillaient avant de se lancer sur les réseaux sociaux.

En premier lieu, le tribunal judiciaire de Lyon avait prononcé une peine de cinq ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et de 100 000 euros d'amende. Dans l’attente du procès en appel, ils avaient été incarcérés pendant deux mois.

"On a été naïfs, on pensait que la justice cherchait la vérité"

Devant leurs 6,82 millions d’abonnés, Sophie Fantasy et Greg Inside ont martelé le fait d’avoir été victimes d’une injustice. "Depuis deux ans, vous entendez tout et n'importe quoi à notre sujet (…) J’ai vu de mes propres yeux des couples heureux, je suis même allée à des mariages, j’ai rencontré des couples, j’ai vu des bébés Eurochallenges. J’ai pu constater personnellement que ça fonctionnait", explique la mère de Swan et Néo, accusés d'avoir escroqué de nombreux hommes avec de faux profils de femmes étrangères cherchant à se marier avec un Français.

Sophie Fantasy a regretté un manque d’objectivité des juges, qui se sont permis d’évoquer la célébrité de la famille sur les réseaux alors que le procès ne concernait pas cette activité : "On a été naïfs, on pensait que la justice cherchait la vérité. On ne nous permettait pas de nous exprimer. C'était plié. On était coupables", a-t-elle expliqué.

La machine est désormais relancée. Plusieurs vidéos sont à prévoir dans les prochains mois sur la chaîne YouTube de Swan et Néo.