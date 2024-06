Lyon : quatre ans de prison ferme requis contre Sophie Fantasy pour harcèlement moral et abus de faiblesse

Gaëlle Burlot et son époux Grégory Thonet, plus connus sous les pseudos Sophie Fantasy et Greg Inside sur Youtube, étaient de nouveau jugés à Lyon depuis lundi dernier pour harcèlement moral et abus de faiblesse dans l’affaire Eurochallenges.

Pour rappel, Eurochallenges était une agence matrimoniale ayant arnaqué plus de 300 clients. Ces derniers payaient pour être mis en relation et rencontrer des femmes venues d’Afrique, d’Asie ou d’Europe de l’Est. Au moment de venir les chercher à l’aéroport, les clients se rendaient compte que les femmes ne ressemblaient pas aux photos montrées par l’agence qui laissait également tout leur charge, notamment l’interprète et le logement. Lorsque les clients tentaient de se retourner contre Eurochallenges, ils recevaient la visite d'un huissier les dissuadant de poursuivre leurs différentes réclamations. Le préjudice total est estimé à 2 millions d'euros.

Sophie Fantasy était directrice commerciale d'Eurochallenges, tandis que son mari était le fils de la fondatrice. En première instance, le couple avait écopé d’une peine de trois ans et demi d’emprisonnement ferme et 100 000 euros d’amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, harcèlement moral et recel de biens. Les parents de Swan et Neo, âgés de 12 et 18 ans et également stars de Youtube, avaient décidé de faire appel.

Une peine de cinq ans d’emprisonnement dont quatre ferme ainsi qu’une amende de 50 000 euros chacun a été requise ce lundi en appel à Lyon. La décision a été mise en délibéré au 5 décembre prochain.