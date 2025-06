Jusqu’à 37°C : une chaleur étouffante attendue dès la fin de semaine à Lyon

On pensait les fortes chaleurs derrière nous. Elles seront de nouveau d’actualité dès la fin de semaine en raison du retour de l’anticyclone. Le thermomètre grimpera progressivement au fil des jours pour atteindre jusqu’à 33°C ce vendredi, 34°C ce samedi, 36°C ce dimanche et 37°C pour le début de semaine prochaine. On sera parfois 10°C au-dessus des normales de saison…

Il pourrait donc s’agir de la première canicule de l’été mais impossible pour le moment de déterminer la durée de cette dernière. Il faudra dans tous les cas faire preuve de patience face à cette chaleur étouffante.