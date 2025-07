"Le logement étudiant est un droit" : l'UNEF attaque le CROUS de Lyon sur la hausse importante des loyers

En cause, la forte augmentation des loyers dans les résidences universitaires. Il reproche notamment d’avoir convoqué trois Conseils d’Administration sur ce sujet, alors qu’un vote avait, selon le syndicat, rejeté cette hausse.

"Cette obstination à faire passer en force une mesure massivement contestée par les représentants, principalement étudiants, illustre une dérive autoritaire alarmante. Quand un vote ne plaît pas, on le recommence jusqu’à obtenir le ‘bon’ résultat. Ce n’est plus de la gouvernance, c’est de l’acharnement politique", peut-on lire dans le communiqué.

Le premier point qui crispe l’UNEF : la précarité étudiante. "Cette hausse des loyers, injuste et antisociale, va aggraver la fracture sociale et les conditions de vie déjà alarmantes de nombreux étudiant et étudiantes". Le deuxième : le manque de reconnaissance du vote des étudiants. "Ce fonctionnement n’est pas sans rappeler les méthodes du gouvernement Macron, habitué à piétiner la démocratie sociale en imposant des réformes impopulaires par 49.3 ou par décret".

Le troisième et dernier point : le manque de cohérence chez certains élus de gauche et les présidents des universités Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3. En refusant de défendre l’accès réel à l’éducation, ils trahissent leur mission, ferment les yeux sur la précarité étudiante et se rendent responsables de notre réalité.

"Le logement étudiant est un droit, ni un luxe, ni un privilège", conclut l’UNEF. Des réponses sont donc attendues.