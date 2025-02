Cafards, saleté et détresse : alerte sur ces logements étudiants du CROUS à Lyon

Le syndicat Solidaires étudiant-es Lyon affirme que la résidence universitaire André Allix, située dans le 5ᵉ arrondissement de Lyon et gérée par le CROUS, est confrontée à une infestation persistante de nuisibles. L'organisation évoque une situation préoccupante, documentée par des témoignages et des photos. "Nous avons été alertés par de nombreux étudiants résidant à Allix et dénonçant des infestations persistantes de cafards, qui affectent gravement leur quotidien, leur santé et la poursuite de leurs études", écrit l’organisation.

Le syndicat dit avoir mené une visite de la résidence en octobre 2024 et avoir constaté un problème récurrent. Dans le bâtiment K, "la plupart des étudiants placent du papier sous leur porte pour empêcher les cafards d’y entrer". D’autres évoquent une saleté généralisée dans les cuisines communes, qui ne serait pas seulement due aux résidents, mais aussi à "un manque de passage de personnels d’entretien, notamment le week-end".

Une photo prise dans un couloir du bâtiment K de la résidence Allix montre des feuilles de papier glissées sous les portes des chambres, une tentative des étudiants pour empêcher les cafards d’y pénétrer. D'autres images illustrent l’état de saleté avancé des cuisines communes, où des moucherons sont visibles sur le carrelage et les murs.

Un nid de cafards dans la serrure d’un appartement de la résidence Allix

Des témoignages accablants

Dans son rapport, Solidaires étudiant-es Lyon relaie plusieurs témoignages d’étudiants vivant à Allix, dont certains disent être contraints d’acheter régulièrement des insecticides. "Dès le 1er soir, il y avait des blattes par dizaines sur mon sol", raconte un résident, qui affirme avoir alerté le CROUS sans succès. Une autre étudiante du bâtiment K évoque une "masse de cafards" dans la cuisine commune et dit avoir trouvé des nuisibles dans sa chambre, sous son réfrigérateur.

Photo extraite d’un avis google sur la résidence Allix (septembre 2024)

Les étudiants dénoncent l’inefficacité des interventions menées par les sociétés de désinfection mandatées par le CROUS. "La présence de cafards a été constatée dès l’arrivée des résidents", indique le syndicat, qui estime que la situation perdure depuis plusieurs années. Des avis laissés sur Google depuis 2022 évoquent également une infestation chronique.

Au-delà de l’insalubrité des lieux, Solidaires étudiant-es Lyon met en avant les conséquences de cette situation sur les étudiants. Certains auraient fourni des certificats médicaux pour pouvoir être relogés. "La présence de cafards représente un risque significatif pour la santé" et contribue à "un stress quotidien qui impacte le bien-être des étudiants", estime le syndicat. La charge mentale liée à l’infestation pèserait aussi sur leur capacité à se concentrer sur leurs études.

Face à cette situation, l’organisation demande au CROUS de prendre des mesures immédiates, en procédant à "une désinsectisation systématique" de l’ensemble de la résidence, en renforçant l’entretien des locaux et en proposant des solutions de relogement aux étudiants les plus touchés. Le syndicat insiste sur la nécessité de "contrôles réguliers" et d’une meilleure communication avec les résidents.