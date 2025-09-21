Rolex, Fabergé, Ferrari : une vente aux enchères exceptionnelle à la Cour d’appel de Lyon

L'occasion de transformer "des biens saisis par la justice en de véritables opportunités pour le grand public" lors d’une vente judiciaire exceptionnelle organisée à la Cour d’appel de Lyon, jeudi 2 octobre à 13h, dans le cadre de la Nuit du Droit.

"À la requête de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), une vente aux enchères publique se tiendra le jeudi 2 octobre à 13h, dans le prestigieux cadre de la Cour d’appel de Lyon", précisent les organisateurs.

Cette vente "offrira au grand public comme aux collectionneurs l’opportunité de découvrir et acquérir parmi plus de 200 lots, des pièces prestigieuses tout en s’adaptant à tous les budgets".

Les biens proposés vont des sacs Louis Vuitton aux montres Rolex, en passant par des bijoux Cartier ou Fabergé. Des véhicules d’exception, comme une Ferrari 360 Modena ou une Porsche 911 Carrera, figurent également au catalogue.

Les expositions se tiendront les 1er et 2 octobre à la Cour d’appel et chez Actalliance, à Mions, pour les véhicules et engins. La vente, "sans prix de réserve", est ouverte sur inscription préalable, avec une jauge de 120 personnes. Elle sera aussi accessible en ligne sur Interencheres et Drouot Live.