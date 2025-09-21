Rolex, Fabergé, Ferrari : une vente aux enchères exceptionnelle à la Cour d’appel de Lyon

L'occasion de transformer "des biens saisis par la justice en de véritables opportunités pour le grand public" lors d’une vente judiciaire exceptionnelle organisée à la Cour d’appel de Lyon, jeudi 2 octobre à 13h, dans le cadre de la Nuit du Droit.
"À la requête de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), une vente aux enchères publique se tiendra le jeudi 2 octobre à 13h, dans le prestigieux cadre de la Cour d’appel de Lyon", précisent les organisateurs.
Cette vente "offrira au grand public comme aux collectionneurs l’opportunité de découvrir et acquérir parmi plus de 200 lots, des pièces prestigieuses tout en s’adaptant à tous les budgets".
Les biens proposés vont des sacs Louis Vuitton aux montres Rolex, en passant par des bijoux Cartier ou Fabergé. Des véhicules d’exception, comme une Ferrari 360 Modena ou une Porsche 911 Carrera, figurent également au catalogue.
Les expositions se tiendront les 1er et 2 octobre à la Cour d’appel et chez Actalliance, à Mions, pour les véhicules et engins. La vente, "sans prix de réserve", est ouverte sur inscription préalable, avec une jauge de 120 personnes. Elle sera aussi accessible en ligne sur Interencheres et Drouot Live.
objets qui fascinent les anciens pauvres et les cassocesSignaler Répondre
Objets sales mal acquis ?Signaler Répondre
Ce n'est pas parce que vous êtes vous même un larbin condamné à rester au bas de l'échelle toute votre vie qu'il faut penser que tout le monde est dans votre situation .Signaler Répondre
nous sommes pas tous nées avec une cueillière d'argent dans la boucheSignaler Répondre
Le larbin au Smic cire les pompes de son maître et défend des gens qui gagnent en un an ce qu'il ne gagnera jamais en 100 ans.Signaler Répondre
"Plus l’esclave est servile, plus le maître est cruel".
Médite là-dessus, larbin.
Vivement la fameuse taxe Zucman, économiste marxiste. Ainsi la France n'aura plus d'entreprises, plus de riches, plus de cadres supérieurs pour booster notre économie. L'égalitarisme aura mis tous les Français au même niveau: le niveau le plus bas possible. Tout le monde roulera avec de vieilles caisses rouillées. Comme ça, il n'y aura plus de jaloux. La Grèce, l'Italie, que l'on méprise nous passeront devant en ayant remboursé leurs dettes, elles. Il nous restera le tourisme et Disney. Pauvre France biberonnée aux subventions et aides en tout genre.Signaler Répondre
Ceux sont des objets de nécessité pour les ultras richesSignaler Répondre