Chefs for Ukraine : une vente aux enchères organisée à Lyon par les Bocuse d'Or Winners

Une soirée caritative est organisée ce lundi soir au sein du restaurant Bulle de Guy Lassausaie, à Fourvière, par l'association des Bocuse d'Or Winners.

Parmi les temps forts de cette soirée, une vente aux enchères d'objets appartenant à des chefs aura lieu pour récolter des fonds qui seront ensuite reversés à l'association World Central Kitchen.

Un olivier, une reproduction du trophée du Bocuse d'Or, des vins prestigieux ou encore des vestes dédicacées par des chefs seront proposés à la vente afin de récolter le maximum d'argent pour financer l'initiative Chefs for Ukraine, lancée au début de l'invasion russe.

Une initiative essentielle, selon le chef Régis Marcon : "C'est une association qui a vocation à aider dans l'urgence, à s'occuper de l'organisation, de la logistique et du service de repas. Ses membres récupèrent les produits envoyés sur place, préparent et servent des repas chauds et de préférence le plus nourrissant possible. Ça correspond totalement à notre ADN".

Depuis le début du conflit, les Bocuse d'Or Winners ont déjà versé 17 000 euros à World Central Kitchen. La Ville de Lyon a, elle, annoncé un chèque de 10 000 euros qui sera remis lors de la soirée caritative.

"Cette solidarité est normale", assure Régis Marcon, vainqueur du Bocuse d'Or en 1995. "On est dans un domaine où on donne à manger, c'est notre quotidien. On connait toute la valeur de la table, de la nourriture qui est un soutien dans tous les peuples. Ça nous touche forcément et d'autant plus que deux chefs de l'équipe ukrainienne des Bocuse d'Or Europe sont restés dans leur pays pour prendre les armes. Nous n'avons plus de nouvelles d'eux depuis une semaine", s'inquiète le chef lyonnais.

La soirée débutera à 17h mais ne sera accessible que sur invitation.

