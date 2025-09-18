Les Coulisses du Grand Lyon

Sylvain Godinot : "L'Hôtel de Ville, le plus visité à Lyon pendant les Journées du Patrimoine"

Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon en charge du Patrimoine, est l'invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Pour les Journées européennes du Patrimoine ce week-end, "plus de 300 bâtiments sont ouverts à Lyon, plus de 600 à l'échelle de la Métropole", se félicite Sylvain Godinot.

Selon l'adjoint au maire de Lyon, "l'Hôtel de Ville est le bâtiment le plus visité". Sur place, les visiteurs pourront retrouver un jeu de pistes, des rencontres avec le carillonneur, une exposition autour de la sororité...

Les mairies d'arrondissements, grands équipements culturels, églises, crématorium de la Guillotière ou encore la Bourse du Travail seront aussi de la partie.

Sylvain Godinot revient également sur le bilan de sa délégation : "On va laisser une ville qui s'est mise en ordre de marche pour rattraper sa dette patrimoniale. On est autour de 150 millions d'euros de travaux chaque année".

00:00 JEP 2025 de la Ville de Lyon
02:18 Auditorium
03:07 Piscine de Vaise
03:33 Dette patrimoniale
05:24 Climatisation
07:08 Musée Guimet
09:27 Repartir en 2026 ?

