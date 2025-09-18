Sylvain Godinot : "L'Hôtel de Ville, le plus visité à Lyon pendant les Journées du Patrimoine"

Pour les Journées européennes du Patrimoine ce week-end, "plus de 300 bâtiments sont ouverts à Lyon, plus de 600 à l'échelle de la Métropole", se félicite Sylvain Godinot.

Selon l'adjoint au maire de Lyon, "l'Hôtel de Ville est le bâtiment le plus visité". Sur place, les visiteurs pourront retrouver un jeu de pistes, des rencontres avec le carillonneur, une exposition autour de la sororité...

Les mairies d'arrondissements, grands équipements culturels, églises, crématorium de la Guillotière ou encore la Bourse du Travail seront aussi de la partie.

Sylvain Godinot revient également sur le bilan de sa délégation : "On va laisser une ville qui s'est mise en ordre de marche pour rattraper sa dette patrimoniale. On est autour de 150 millions d'euros de travaux chaque année".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 JEP 2025 de la Ville de Lyon

02:18 Auditorium

03:07 Piscine de Vaise

03:33 Dette patrimoniale

05:24 Climatisation

07:08 Musée Guimet

09:27 Repartir en 2026 ?