Jusqu’à 31°C ce vendredi : l’été de retour à Lyon… mais pas pour longtemps

Il va faire chaud… et même plutôt chaud pour un mois de septembre. La fin de semaine s’annonce particulièrement agréable sur l’agglomération lyonnaise et le département du Rhône. Le soleil sera au rendez-vous des journées de vendredi et de ce samedi avec au bout des températures qui dépasseront de loin les normales de saison.

On attend en effet plus de 31°C ce vendredi après-midi soit 9°C de plus qu’habituellement pour une mi-septembre. Le scénario restera le même pour ce samedi avec une moyenne de 19°C le matin sur l’agglomération lyonnaise et une nouvelle fois 31°C au plus fort de la journée.

Autant dire qu’il faudra en profiter puisqu’un changement de temps se prépare pour la fin du week-end. Ce dimanche, la pluie reviendra en force avec des risques d’orages. Le mercure lui va fortement baisser : pas plus de 23°C. Le début de semaine sera également marqué par la fraicheur. Comptez un maximum de 18°C ce lundi, 16°C ce mardi et 15°C ce mercredi.