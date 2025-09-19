Météo

Jusqu’à 31°C ce vendredi : l’été de retour à Lyon… mais pas pour longtemps

Photo d'illustration - LyonMag

Il faudra en profiter.

Il va faire chaud… et même plutôt chaud pour un mois de septembre. La fin de semaine s’annonce particulièrement agréable sur l’agglomération lyonnaise et le département du Rhône. Le soleil sera au rendez-vous des journées de vendredi et de ce samedi avec au bout des températures qui dépasseront de loin les normales de saison.

On attend en effet plus de 31°C ce vendredi après-midi soit 9°C de plus qu’habituellement pour une mi-septembre. Le scénario restera le même pour ce samedi avec une moyenne de 19°C le matin sur l’agglomération lyonnaise et une nouvelle fois 31°C au plus fort de la journée.

Autant dire qu’il faudra en profiter puisqu’un changement de temps se prépare pour la fin du week-end. Ce dimanche, la pluie reviendra en force avec des risques d’orages. Le mercure lui va fortement baisser : pas plus de 23°C. Le début de semaine sera également marqué par la fraicheur. Comptez un maximum de 18°C ce lundi, 16°C ce mardi et 15°C ce mercredi.

5 commentaires
Dites moi Docteur le 19/09/2025 à 09:42

....il est pas bien beau ce poumon ! Le bleu ça va , mais le rouge ...
Je sors ?

‎ Libriste‎ ‎ le 19/09/2025 à 09:37

Différence culturelle trop importante, pas de désir d'intégration, détestation de la France pour maintes raisons. Voilà trois motifs pour que ces gens restent chez eux ce we. On a déjà les reliquats de ceux arrivés dans les années 80...qui sont les pires. Si on veut exterminer notre pays...continuons

Electeur EELV,., le 19/09/2025 à 09:21

En 2026, il faudra voter EELV car seul nos pistes cyclable pourront éviter de telle chaleurs insoutenable.
Je rappel que cet été les migrants sub saharien avaient trop chaud dans leur tentes à cause de la canicule provoqué par les colons raciste que vous êtes.

Cookie the first le 19/09/2025 à 09:13

C'est le fameux réchauffement climatique...

Brigitte joue au poker menteur le 19/09/2025 à 08:37

Ah, ça fait plaisir !

Au moins, le soleil ne bluffe pas lui !!! Un vrai soleil !

