"Retrouver l’âme des ouvriers qui travaillaient ici" : la rue de Premier-Film renouvelée à Lyon

Ce vendredi matin, dans la rue du Premier-Film dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, marquait la fin de la première phase des travaux de la rue emblématique. En face de l’Institut Lumière, la Métropole de Lyon et la Ville ont porté le réaménagement de cette rue au “cœur battant du quartier Monplaisir”.

“Avant, les voitures roulaient ici et cela donnait une atmosphère difficile. On veut retrouver l’âme, le fantôme des ouvriers qui travaillaient ici avant”, a déclaré Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière. “On sent déjà que les gens ont du plaisir à la descendre en allant du haut au bas du quartier”, a-t-il ajouté.

“On a la chance d’être le berceau du septième art, et tout le monde nous l’envie. On célèbre aussi une nouvelle façon de venir dans le hangar, cette rue vient desservir un passage pour tous les habitants du quartier et maintenant qu’elle est terminée on voit beaucoup de gens circuler. Cette nouvelle rue modeler permet de montrer le monde du cinéma d’hier et d’aujourd’hui, une rue apaisée et une rue aux enfants. Un climat bien plus favorable est créé”, a déclaré Gregory Doucet. Le maire de Lyon a également précisé que six arbres seront plantés prochainement dans la rue.

“La rue ressemblera bien plus à celle de 1895, que lorsqu’elle a été refaite en 1992. Cela a permis de diviser par trois la circulation, ce qui a donné un bel objectif : “végétaliser et apaiser”.

Les travaux vont encore se poursuivre d’ici l'année prochaine.