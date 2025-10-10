Urbanisme

"Retrouver l’âme des ouvriers qui travaillaient ici" : la rue de Premier-Film renouvelée à Lyon

La première phase des travaux de la rue du Premier-Film est terminée. 

Ce vendredi matin, dans la rue du Premier-Film dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, marquait la fin de la première phase des travaux de la rue emblématique. En face de l’Institut Lumière, la Métropole de Lyon et la Ville ont porté le réaménagement de cette rue au “cœur battant du quartier Monplaisir”.

“Avant, les voitures roulaient ici et cela donnait une atmosphère difficile. On veut retrouver l’âme, le fantôme des ouvriers qui travaillaient ici avant”, a déclaré Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière. “On sent déjà que les gens ont du plaisir à la descendre en allant du haut au bas du quartier”, a-t-il ajouté.

“On a la chance d’être le berceau du septième art, et tout le monde nous l’envie. On célèbre aussi une nouvelle façon de venir dans le hangar, cette rue vient desservir un passage pour tous les habitants du quartier et maintenant qu’elle est terminée on voit beaucoup de gens circuler. Cette nouvelle rue modeler permet de montrer le monde du cinéma d’hier et d’aujourd’hui, une rue apaisée et une rue aux enfants. Un climat bien plus favorable est créé”, a déclaré Gregory Doucet. Le maire de Lyon a également précisé que six arbres seront plantés prochainement dans la rue.

“La rue ressemblera bien plus à celle de 1895, que lorsqu’elle a été refaite en 1992. Cela a permis de diviser par trois la circulation, ce qui a donné un bel objectif : “végétaliser et apaiser”.

Les travaux vont encore se poursuivre d’ici l'année prochaine.

Tags :

Lyon

Rue du Premier-Film

monplaisir

avatar
Jeff de Lyon le 10/10/2025 à 14:02
roulette russe a écrit le 10/10/2025 à 13h26

Il est frileux, mais ne pense jamais à s'habiller plus chaudement.

Frémaux semble consterné et pas à sa place entouré de militants écolos dont la seule préoccupation est l'aménagement d'une rue pour imposer leurs dogmes, des préoccupations loin de celles de Frémaux pour faire briller l'institut Lumière et faire avancer et pencher vers Lyon le projet de musée du Cinéma.

Répondre
avatar
Fermé et sectaire en toutes saisons le 10/10/2025 à 13:55
roulette russe a écrit le 10/10/2025 à 13h26

Il est frileux, mais ne pense jamais à s'habiller plus chaudement.

Et ses bras pareillement croisés en plein été c'est pour indiquer quoi ?

Répondre
avatar
SUV69 le 10/10/2025 à 13:50

Bientôt toute cette gabegie ne sera plus qu’un mauvais souvenir et nous pourrons à nouveau rouler avec nos voitures !

Répondre
avatar
roulette russe le 10/10/2025 à 13:26
et toujours.... a écrit le 10/10/2025 à 13h08

et toujours les bras croisés ....dans un signe d ouverture...
Allez Greg ! Libere toi , c est bientot fini !

Il est frileux, mais ne pense jamais à s'habiller plus chaudement.

Répondre
avatar
Watt le 10/10/2025 à 13:10

Ça fait longtemps que les ouvriers ont quitté les lieux...

Répondre
avatar
Viteaulas le 10/10/2025 à 13:09

J’espère qu’aulas réouvrira la route aux voitures

Répondre
avatar
et toujours.... le 10/10/2025 à 13:08

et toujours les bras croisés ....dans un signe d ouverture...
Allez Greg ! Libere toi , c est bientot fini !

Répondre
avatar
Gui le 10/10/2025 à 12:42

Ils vont embaucher des figurants pour imiter les sorties d'usines ?

Répondre

