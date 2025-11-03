Pascal Le Merrer : "L'économie est à l'origine du vivre-ensemble"

Du mardi 4 au jeudi 6 novembre, c'est la 18e édition des JECO, les Journées de l'Economie à Lyon.
"L'économie concerne tout le monde, elle est à l'origine du vivre-ensemble", indique son directeur Pascal Le Merrer.
Cette année, le thème est "Vieux démons et nouveaux mondes".
"Il y a des vieux démons en Europe qui font qu'on a du mal à se mettre d'accord sur de grands sujets. Pourquoi les Européens qui sont de grands épargnants n'arrivent pas à avoir un marché des capitaux intégré pour financer les investissements européens ?", explique Pascal Le Merrer, qui pourra compter sur une pléiade d'invités, et notamment Jean Tirole, Prix Nobel d'Economie en 2014, et Esther Duflo, qui l'a aussi reçu en 2019.
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Place de l'économie dans le quotidien
01:05 Vieux démons et nouveaux mondes
04:25 Invités des JECO
07:39 Economie vs. Environnement
10:20 Matching
On y arrive comme en Afrique, avec une dictature financière et donc plus que de des pauvres ou des riches.Signaler Répondre
Le vivre ensemble c est l impôt qui permet santé et éducation sinon c est du survivre ensemble comme dans de tes nombreux endroits du monde, notamment en Afrique et en Asie.Signaler Répondre