Les Coulisses du Grand Lyon

Pascal Le Merrer : "L'économie est à l'origine du vivre-ensemble"

Pascal Le Merrer, directeur des Journées de l'Economie, est l'invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Pascal Le Merrer : "L'économie est à l'origine du vivre-ensemble"
Pascal Le Merrer : "L'économie est à l'origine du vivre-ensemble" - LyonMag

Du mardi 4 au jeudi 6 novembre, c'est la 18e édition des JECO, les Journées de l'Economie à Lyon.

"L'économie concerne tout le monde, elle est à l'origine du vivre-ensemble", indique son directeur Pascal Le Merrer.

Cette année, le thème est "Vieux démons et nouveaux mondes".

"Il y a des vieux démons en Europe qui font qu'on a du mal à se mettre d'accord sur de grands sujets. Pourquoi les Européens qui sont de grands épargnants n'arrivent pas à avoir un marché des capitaux intégré pour financer les investissements européens ?", explique Pascal Le Merrer, qui pourra compter sur une pléiade d'invités, et notamment Jean Tirole, Prix Nobel d'Economie en 2014, et Esther Duflo, qui l'a aussi reçu en 2019.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Place de l'économie dans le quotidien
01:05 Vieux démons et nouveaux mondes
04:25 Invités des JECO
07:39 Economie vs. Environnement
10:20 Matching

X

Tags :

Pascal Le Merrer

JECO

journées de l'économie

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 03/11/2025 à 14:15
Privadois a écrit le 03/11/2025 à 13h31

Le vivre ensemble c est l impôt qui permet santé et éducation sinon c est du survivre ensemble comme dans de tes nombreux endroits du monde, notamment en Afrique et en Asie.

On y arrive comme en Afrique, avec une dictature financière et donc plus que de des pauvres ou des riches.

Signaler Répondre
avatar
Privadois le 03/11/2025 à 13:31

Le vivre ensemble c est l impôt qui permet santé et éducation sinon c est du survivre ensemble comme dans de tes nombreux endroits du monde, notamment en Afrique et en Asie.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.