Acteur historique du logement à Lyon, la SACVL franchit une nouvelle étape et annonce être devenue société à mission en 2025, après dix années d’engagement dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Présente sur le territoire lyonnais depuis plus de soixante-dix ans, la SACVL entend, à travers ce changement de statut, réaffirmer son identité, son mode de gouvernance et le sens de son action. Le passage en société à mission implique en effet l’inscription, dans les statuts de l’entreprise, d’une raison d’être officielle et d’objectifs suivis dans le temps, sous le contrôle d’un comité de mission indépendant, chargé d’apporter un regard extérieur.

La raison d’être adoptée par la SACVL est désormais clairement définie : "Construire une ville équilibrée en partenariat avec la collectivité pour répondre aux besoins de tous les acteurs lyonnais, dans le respect des enjeux environnementaux et sociétaux de demain". Une formulation qui ancre explicitement l’activité du bailleur présidé par Raphaël Michaud dans les politiques publiques locales et les grands enjeux de transition promus par les écologistes.

Cette nouvelle orientation se décline autour de trois axes structurants. Le premier concerne l’inclusion sociale, avec l’objectif de garantir l’accès au logement pour tous, de favoriser la mixité des parcours de vie et de lutter contre les fractures territoriales.

Le deuxième porte sur la transition écologique, à travers la réduction de l’empreinte carbone du parc immobilier, la rénovation énergétique et la conception de projets urbains plus respectueux de l’environnement.

Et le troisième vise la création de valeur pour le territoire, en soutenant l’économie sociale et solidaire locale et en contribuant à une meilleure qualité de vie.