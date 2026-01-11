Villeurbanne : ils poignardent un jeune sur un point de deal avant de tirer en l'air

Ce samedi soir vers 20h, des coups de feu ont claqué dans le quartier Grandclément.

Devant un point de deal de la rue Burais, un jeune homme de 23 ans a été poignardé par deux individus arrivés sur une trottinette. Ces derniers ont aussi tiré en l'air avec une arme à feu avant de prendre la fuite.

La victime a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée, ses jours ne sont pas en danger. Elle est déjà connue de la justice selon le Progrès, qui précise qu'elle avait l'interdiction de paraître dans le quartier villeurbannais.

Pour cette agression qui ressemble à un message envoyé aux gérants du point de deal, une enquête de police a été ouverte.