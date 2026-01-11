Faits Divers

Villeurbanne : ils poignardent un jeune sur un point de deal avant de tirer en l'air

LyonMag

Nouvel épisode de violences sur fond de trafic de drogue à Villeurbanne.

Ce samedi soir vers 20h, des coups de feu ont claqué dans le quartier Grandclément.

Devant un point de deal de la rue Burais, un jeune homme de 23 ans a été poignardé par deux individus arrivés sur une trottinette. Ces derniers ont aussi tiré en l'air avec une arme à feu avant de prendre la fuite.

La victime a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée, ses jours ne sont pas en danger. Elle est déjà connue de la justice selon le Progrès, qui précise qu'elle avait l'interdiction de paraître dans le quartier villeurbannais.

Pour cette agression qui ressemble à un message envoyé aux gérants du point de deal, une enquête de police a été ouverte.

2 commentaires
johnny le 11/01/2026 à 15:15

Je sais pas le plus drôle qu'on laisse le point de deal tranquille H24 ou que celui poignardé avait rien a faire la ( remarque comment tu veut contrôlé ça )

ça va mieux le 11/01/2026 à 15:15

Finalement ça va beaucoup mieux à Villeurbanne !

Racailles de m... le 11/01/2026 à 15:00

Tout va bien, vite il faut un haut commissariat à la diversité avec les potes de Macron, et il n'y aura plus de délinquance...

moi le 11/01/2026 à 14:21

un point de deal comme si c etait normal de voir de laisser faire

Ex Précisions le 11/01/2026 à 14:12

Les prétendants au poste de maire dans cette ville mexicaine ils en disent quoi ?

