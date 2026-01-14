François Journy (Place Publique) : "Aulas incarne une forme de passé dont on n'a plus trop envie"

François Journy, chef de file de Place Publique aux élections métropolitaines et coordinateur du projet présenté par Bruno Bernard, n'est évidemment pas un grand fan de Jean-Michel Aulas. "Est-ce que Jean-Michel Aulas incarne le développement économique ? Non, il incarne le business. C'est une question trop importante pour la laisser aux businessmen. Ca ne se résume pas à augmenter les dividendes versés aux actionnaires", tacle-t-il.
Selon lui, son alliance avec Véronique Sarselli est floue : "Ils feraient bien de clarifier leur discours car ce qu'ils portent chacun n'est pas cohérent. On n'arrive pas à trouver une autre ligne claire que celle de la place de la voiture en ville".
Et de conclure sur l'ancien président de l'OL : "C'est le candidat d'une cogestion fantasmée du territoire avec les entreprises. (...) Il incarne au mieux une forme de passé, mais dont on n'a plus très envie".
Si Place Publique fait partie de l'union de la gauche sans les insoumis, la question du second tour va forcément se poser. "LFI, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de projet. Je ne sais pas parler d'eux, ils font l'impasse sur l'élection métropolitaine", analyse François Journy, qui promet qu'il "fera tout pour éviter" l'alliance au second tour.
Et balaye devant ta porteSignaler Répondre
Qui est cet illustre inconnu qui, malgré sa jeunesse, ne donne pas envie comme il dit…Signaler Répondre
Et le PS dont il est proche qui en veut encore...Signaler Répondre
Dire , on fera tout pour ne pas avoir à faire une coalition avec LFI, n est pas la même chose que dire ne jamais vouloir s allier avec ce parti antisémite ....Signaler Répondre
L opportunisme tient lieu de convictions chez les gauchos......
Si les Verts avaient été sincères, c'est à dire porteurs d'une écologie responsable et non punitive, peut-être Grégorie Doucet aurait il eu une chance en 2026. Mes ces "faux verts" se sont mis dans les pas de LFI, c'est à dire de l'extrême-gauche, porteurs de vraies-fausses valeurs qui conduisent à l'impasse et au chaos. Censure de livres, mise en avant, via les citoyens d'honneur qui ne récompensent que des personnes au choix douteux. L'idéologie des cette extrême-gauche est bien plus dangereuse que celle du RN, car plus structurée et au service du plus redoutable des hommes politiques français. Allez visiter le musée Gadagne, vous constaterez la propagande affichée au service de monsieur Doucet. Il est normal que monsieur Dupalais n'ait pas envie de perdre son job avec l'arrivée de JM Aulas. Vérifié: vert = rouge foncé.Signaler Répondre
En même temps, pourquoi le RN ne serait-il pas considéré comme un parti républicain ?Signaler Répondre
Taxe Carbone : les bornes de recharge électrique systematiquement pillées par les voleurs de cuivre.Signaler Répondre
https://www.20minutes.fr/societe/4195889-20260114-si-fait-rien-va-etre-fleau-bornes-recharge-electrique-pillees-voleurs-cuivre
Impossible de faire confiance à des gens dont le chef juif s'associe pour des raisons électorales à des antisémites.Signaler Répondre
La question est de savoir si le RN est un parti républicain, ce parti est présent à l'Assemblée nationale, question aussi de savoir ce qui est anti républicain dans les statuts de ce parti ? Donc quel est problème soulevé ? Quel extrémisme ?Signaler Répondre
mon petit monsieur , lorsque l'on compare votre cv a celui de JMA , il n'y a pas vraiment photo ; vous brassez et vendez du vent , lui il a créé des boites et des milliers d'emplois ; lorsque vous lui arriverez a la cheville en matière d'entreprenariat et de création de richesse , vous pourrez la ramenerSignaler Répondre
Ils n’ont pas d’autres argument que de dire: Trop à droite, trop vieux…. etc!Signaler Répondre
Ce que je pense, c’est qu’avec Aulas, les Lyonnais qui payent des impôts vont enfin être écoutés !!!
Et ceux qui cassent ou détériorent… vont payer la casse !
Un certain François de Tulle veut revenir sur le devant de la scène. Olivier FAURE a peur pour son siège et pense sans doute à 2027. Cazeneuve attend tranquillement. Il va y avoir de l'ambiance pour garder le socialisme vivant alors qu'il est au pouvoir depuis 2012.Signaler Répondre
Aulas "contre les extrêmes"... mais tout contre le RN !Signaler Répondre
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/municipales-2026-a-lyon-sur-lci-jean-michel-aulas-gene-par-une-question-sur-le-rn_63695021.html
On dirait qu'il sort de garde à vue limiteSignaler Répondre
Doucet lui incarne une gouvernance brutale et sans concertation destinée à satisfaire une minorité, une parenthèse qui appartient au passé, et dont on ne veut plus du tout et à jamais !Signaler Répondre
La nouvelle équipe de Aulas est la seule à présenter un renforcement sécuritaire avec plus de 120 policiers rapidement.Signaler Répondre
Une brigade de la métropole dans les transports : si le concept n'est pas nouveau, c'est le ticket Aulas-Sarselli qui le remet sur le devant de la scène. Le projet, une police mobile et armée composée de 120 agents chargés de patrouiller dans les rames, les bus, les quais et les pôles d'échange pour arriver en fin de mandat à 200 policiers..
Ce sont surtout ses idées et manière d'interpréter les choses qui font vraiment pas envie, après la mauvaise foi et les idées très arrêtées c'est le mode de "pensée" et de "fonctionnement" chez ces rigides militants.Signaler Répondre
Il parle pour qui avec son "on" ? Les militants sectaires et aveuglés comme lui ? C'est l'idée quand JE vois les sondages qui mettent plutôt en avant les orientations militantes dont les lyonnais n'ont plus envie, comme le mépris et l'aveuglement qui va avec au passage, il ne le voit pas ? LOL le paille-poutre.Signaler Répondre
c'est exactement ça, un passé dont on ne veut pas : les affairistes, les réseauteurs, les je te consens ça et tu me renvoies l'ascenseur, non.Signaler Répondre
Ma ville n'est pas une PME mais infiniment plus que ça.
il ne fait vraiment pas propre sur lui , aucune classe , il s'habille sur les marchés ? il vient d'où ? pour quelqu'un qui représente l' avenir sa ne fait vraiment pas envieSignaler Répondre