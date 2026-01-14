François Journy (Place Publique) : "Aulas incarne une forme de passé dont on n'a plus trop envie"

François Journy, chef de file de Place Publique aux élections métropolitaines et coordinateur du projet présenté par Bruno Bernard, n'est évidemment pas un grand fan de Jean-Michel Aulas. "Est-ce que Jean-Michel Aulas incarne le développement économique ? Non, il incarne le business. C'est une question trop importante pour la laisser aux businessmen. Ca ne se résume pas à augmenter les dividendes versés aux actionnaires", tacle-t-il.

Selon lui, son alliance avec Véronique Sarselli est floue : "Ils feraient bien de clarifier leur discours car ce qu'ils portent chacun n'est pas cohérent. On n'arrive pas à trouver une autre ligne claire que celle de la place de la voiture en ville".

Et de conclure sur l'ancien président de l'OL : "C'est le candidat d'une cogestion fantasmée du territoire avec les entreprises. (...) Il incarne au mieux une forme de passé, mais dont on n'a plus très envie".

Si Place Publique fait partie de l'union de la gauche sans les insoumis, la question du second tour va forcément se poser. "LFI, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de projet. Je ne sais pas parler d'eux, ils font l'impasse sur l'élection métropolitaine", analyse François Journy, qui promet qu'il "fera tout pour éviter" l'alliance au second tour.

00:00 Administration publique

03:40 Développement économique

09:48 Alliance avec LFI ?

12:30 Défections au sein de Place Publique