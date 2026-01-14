Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut confier la gestion des feux tricolores à l’intelligence artificielle

Ce mercredi, Véronique Sarselli avance une proposition technologique pour répondre aux critiques récurrentes sur les embouteillages et la pollution. La candidate Grand Cœur Lyonnais à la présidence de la Métropole de Lyon propose ainsi de moderniser la gestion des feux de circulation. Et de la confier en partie à l’intelligence artificielle. Cette dernière aura pour consigne de réduire significativement les temps de trajet et les émissions polluantes.

Selon la candidate, cette technologie pourrait permettre jusqu’à 20% de réduction des temps de parcours sur les axes les plus chargés et jusqu’à 30% de baisse des concentrations de polluants, tout en limitant les arrêts aux feux et le bruit en zone urbaine.

Aujourd’hui, la régulation du trafic à l’échelle métropolitaine repose sur le PC CRITER, qui supervise environ 1700 carrefours à feux à l’aide de capteurs au sol et de près de 600 flux vidéo. Un outil jugé performant pour les situations prévisibles, mais dont le fonctionnement reste basé sur quatre scénarios préprogrammés (matin, journée, soir, nuit).

"Ce système peine à s’adapter aux imprévus comme les pics de trafic, la météo ou les grands événements urbains", estime Véronique Sarselli, qui plaide pour un changement d’échelle. "La Métropole de Lyon doit être en pointe sur les technologies qui servent le bien commun, l’économie et l’environnement", affirme-t-elle.

Prolonger les feux verts, priorité aux piétons et aux cyclistes...

La solution défendue par la candidate repose sur une régulation adaptative des feux boostée par l’IA, capable d’analyser en continu un grand volume de données : capteurs existants, flux vidéo, données GPS anonymisées issues d’applications de navigation, prévisions météorologiques ou encore événements ponctuels comme les matchs ou manifestations.

Grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique, l’IA serait en mesure d’anticiper les congestions, de coordonner les carrefours entre eux et de prioriser certains usages : prolongation du feu vert sur un axe saturé, priorité donnée aux bus, aux vélos ou aux piétons lorsqu’ils sont détectés à l’approche d’une intersection.

Véronique Sarselli annonce qu’une première phase d’expérimentation pourrait être lancée sur une cinquantaine d’intersections stratégiques de la Métropole. Le coût est estimé à 1,5 million d’euros, un montant que la candidate juge "largement finançable" grâce à des apports français et européens, notamment via le Fonds vert, France 2030 ou des programmes européens dédiés aux transports.

Des dispositifs similaires seraient déjà déployés dans plusieurs grandes villes internationales, comme Los Angeles, Québec, Rotterdam ou Prague, avec des résultats présentés comme probants par la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon en matière de fluidité, de pollution et de bruit.

Une "écologie des solutions" prônée par Véronique Sarselli, en opposition aux contraintes des Verts.