Métropole de Lyon : Bruno Bernard propose une bourse des stages de 3e pour lutter contre les inégalités

Dans le cadre de la campagne des élections métropolitaines, Bruno Bernard avance une nouvelle idée à dimension sociale ce mercredi. Le président écologiste de la Métropole de Lyon a imaginé la création d’une Bourse métropolitaine des stages de 3e, destinée à garantir à chaque collégien du territoire un accès équitable à un stage d’observation.

Selon la majorité sortante, l’accès aux stages de 3e demeure aujourd’hui largement conditionné aux réseaux familiaux et personnels, générant des inégalités sociales et territoriales dès le collège. Pour y répondre, le projet prévoit la mise en place d’une plateforme publique métropolitaine, intégrée au site laclasse.com, centralisant les offres proposées par les entreprises, les collectivités, les associations et les acteurs économiques partenaires de la Métropole de Lyon.

Le dispositif annoncé entend accorder une attention particulière aux jeunes en situation de handicap, dont l’accès aux stages reste aujourd’hui plus complexe, y compris lorsque leur situation ne nécessite aucune adaptation spécifique. La future plateforme intégrerait un repérage des structures accueillantes, ainsi qu’un accompagnement renforcé pour lever les freins identifiés.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent également parmi les publics ciblés, avec une volonté affichée de réduire les écarts territoriaux en matière d’accès à cette première expérience professionnelle.

Pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et tête de liste, l’enjeu est clairement politique : "Le premier contact avec le monde professionnel ne doit pas être une première discrimination", affirme-t-il, estimant inacceptable que l’avenir d’un jeune dépende de son réseau familial ou de son adresse.

Même tonalité du côté de Lucie Vacher, sa vice-présidente métropolitaine en charge de la Jeunesse, qui voit dans ce dispositif un moyen "d’ouvrir des portes" et de faire de l’égalité d’accès une réalité concrète dès le collège.