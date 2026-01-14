Politique

Métropole de Lyon : Bruno Bernard propose une bourse des stages de 3e pour lutter contre les inégalités

A chaque jour sa promesse.

Dans le cadre de la campagne des élections métropolitaines, Bruno Bernard avance une nouvelle idée à dimension sociale ce mercredi. Le président écologiste de la Métropole de Lyon a imaginé la création d’une Bourse métropolitaine des stages de 3e, destinée à garantir à chaque collégien du territoire un accès équitable à un stage d’observation.

Selon la majorité sortante, l’accès aux stages de 3e demeure aujourd’hui largement conditionné aux réseaux familiaux et personnels, générant des inégalités sociales et territoriales dès le collège. Pour y répondre, le projet prévoit la mise en place d’une plateforme publique métropolitaine, intégrée au site laclasse.com, centralisant les offres proposées par les entreprises, les collectivités, les associations et les acteurs économiques partenaires de la Métropole de Lyon.

Le dispositif annoncé entend accorder une attention particulière aux jeunes en situation de handicap, dont l’accès aux stages reste aujourd’hui plus complexe, y compris lorsque leur situation ne nécessite aucune adaptation spécifique. La future plateforme intégrerait un repérage des structures accueillantes, ainsi qu’un accompagnement renforcé pour lever les freins identifiés.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent également parmi les publics ciblés, avec une volonté affichée de réduire les écarts territoriaux en matière d’accès à cette première expérience professionnelle.

Pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et tête de liste, l’enjeu est clairement politique : "Le premier contact avec le monde professionnel ne doit pas être une première discrimination", affirme-t-il, estimant inacceptable que l’avenir d’un jeune dépende de son réseau familial ou de son adresse.

Même tonalité du côté de Lucie Vacher, sa vice-présidente métropolitaine en charge de la Jeunesse, qui voit dans ce dispositif un moyen "d’ouvrir des portes" et de faire de l’égalité d’accès une réalité concrète dès le collège.

Bruno Bernard

métropolitaines 2026

avatar
ben déjà le 14/01/2026 à 19:12
phil 60 a écrit le 14/01/2026 à 18h18

combien de personnes proches de Bernard on été embauché grâce a lui

au moins 2 tontons ; grand lyon habitat et tcl ...

avatar
Kiki paye le 14/01/2026 à 18:57

Diminuer le train de vie de la métropole et de la ville qui a été augmenté de 300 millions…. chaque année !!!!

avatar
Kiki paye? le 14/01/2026 à 18:55

Je pense qu’il faut d’abord reprendre possession de notre ville!
Démonter l’etendage de draps de Bellecour !
Supprimer des pistes cyclables qui paralysent le trafic!!!
Nettoyer les places de tous les trafics qui se font devant tout le monde!!!
Assurer la sécurité à tous les lyonnais !!!
Faire payer ceux qui commettent des dégradations!!!
Lyon , c’est Bagdad !
Trop tard , Monsieur Bernard !
Vos annonces ne sont plus crédibles!

avatar
cocus ! le 14/01/2026 à 18:47
Pourtant a écrit le 14/01/2026 à 18h30

Celle de dépenser 500 millions d'euros pour des pistes cyclables, ils l'ont tenue...

"500 millions d'euros" On le voit aux budgets réduits ailleurs !

avatar
Euh… le 14/01/2026 à 18:44
C'est une très bonne idée a écrit le 14/01/2026 à 17h41

Cette bourse est une très bonne idée pour permettre l'accès au stage, cependant il faudra veiller à ce que tous les futurs stagiaires aient acquis les pré-requis nécessaires pour cette découverte.

Avec quel argent ?

avatar
promesses le 14/01/2026 à 18:37
Ex Précisions a écrit le 14/01/2026 à 17h51

Il ne fait pas 3 annonces par jours comme le Doudou, mais au moins une tous les jours.
Il aura le temps de se reposer dans 2 mois, mais comme pendant son mandat ;-)

il n'a pas fait grand chose de positif pendant 6 ans sauf de défigurer Lyon , maintenant avec Doucet c'est une explosion d'idées !
Quelle mentalité c'est dur de perdre sa place ......... qu'ils s'en aillent bien vite et très loin avec leurs copains

avatar
GAD le 14/01/2026 à 18:35

" Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent également parmi les publics ciblés "
Ils vont tous se retrouver en stage à la Métropole !

avatar
Pourtant le 14/01/2026 à 18:30
Les "écolos" a écrit le 14/01/2026 à 18h20

Des promesses, toujours des promesses, encore des promesses!

Celle de dépenser 500 millions d'euros pour des pistes cyclables, ils l'ont tenue...

avatar
Les "écolos" le 14/01/2026 à 18:20

Des promesses, toujours des promesses, encore des promesses!

avatar
phil 60 le 14/01/2026 à 18:18

combien de personnes proches de Bernard on été embauché grâce a lui

avatar
Ex Précisions le 14/01/2026 à 17:51

Il ne fait pas 3 annonces par jours comme le Doudou, mais au moins une tous les jours.
Il aura le temps de se reposer dans 2 mois, mais comme pendant son mandat ;-)

avatar
Stage3eme le 14/01/2026 à 17:48

C'est vrai que ce stage de 3ème n'est pas simple a trouvé, car c'est juste de l'observation, si ça peut aider tant mieux.

avatar
C'est une très bonne idée le 14/01/2026 à 17:41

Cette bourse est une très bonne idée pour permettre l'accès au stage, cependant il faudra veiller à ce que tous les futurs stagiaires aient acquis les pré-requis nécessaires pour cette découverte.

avatar
Définition le 14/01/2026 à 17:21

Définition suivant mon petit pote Robert .
Démagogie :"Politique par laquelle on flatte les masses pour gagner et exploiter leur adhésion.Il fait de la démagogie pour se faire élire."
Je ne savais pas que Robert connaissait Bruno .

avatar
mazipoumo le 14/01/2026 à 17:17
ordrejuste a écrit le 14/01/2026 à 16h56

Voilà le genre de mesure qui veut faire croire que demain cela sera mieux pour ceux qui n'ont pas de réseaux.
Les écologistes sont comme les autres pour placer leur progéniture. Ecoles privées et Stage à partir des reseaux de papa et maman. Cela ne changera pas.

Et pas que leur progéniture. Allez donc voir à LPA par exemple, le nombre de licenciés ces derniers mois pour mettre à la place des copains écolos.

avatar
Watt le 14/01/2026 à 17:13

Et pour changer on arrose encore les quartiers prioritaires avec l'argent du contribuable...

avatar
ordrejuste le 14/01/2026 à 16:56

Voilà le genre de mesure qui veut faire croire que demain cela sera mieux pour ceux qui n'ont pas de réseaux.
Les écologistes sont comme les autres pour placer leur progéniture. Ecoles privées et Stage à partir des reseaux de papa et maman. Cela ne changera pas.

avatar
Trop tard le 14/01/2026 à 16:53

On a compris, dehors avec tes vélos et tes conneries

avatar
Jacques3 le 14/01/2026 à 16:25

Ils vont se calmer ?

