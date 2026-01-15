Un casse à plus de 200 000 euros à Villeurbanne : un fourgon rempli de bijoux braqué

Les faits se sont déroulés peu avant 13h, sur le parking privé d'un atelier de fabrication de bijoux de la rue Pascal.
Selon le Progrès, les convoyeurs ont été menacés par les braqueurs qui portaient également des gilets pare-balles et des brassards "Police".
Quatre sacs remplis de bijoux de luxe ont été subtilisés par le duo qui a pris la fuite en voiture.
Une enquête a été immédiatement ouverte pour retrouver les braqueurs et leur butin estimé à plus de 215 000 euros. En parallèle, les salariés de l'entreprise villeurbannaise devaient être interrogés pour vérifier si l'un d'entre eux avait pu renseigner les malfaiteurs en amont.
Métiers d'avenir ; dealer, braqueur ......Signaler Répondre
Pourquoi aller se faire ch..... à bosser à 1800 euros par mois ?
Tant qu'il n'y aura pas plus de fermeté de la part de la justice et surtout des tirs à vue de la part de la police, on n'aura aucun moyen de persuasion
oh nonSignaler Répondre
Quelle idée de balader des bijoux a Villeurbanne, sérieux c'est de la provocation ou quoi? Ils ont cherché, ils ont trouvéSignaler Répondre
de mieux en mieux ce pays !!!Signaler Répondre
Pour ce type de braquage, la complicité interne est OBLIGATOIRE !!!Signaler Répondre
Complicité, plus ou moins difficile à mettre en évidence, pour les enquêteurs.
Mais matériellement, ce type de casse ne peut être réalisé sans complicité interne.
Pourquoi ?
Tout simplement, parce que les jours et horaires de passages, sont connus d'un nombre restreint de personnes.
Les braqueurs ne vont pas passer des jours, voir des semaines, à suivre un fourgon, quand et comment ils vont le taper !
Ils seraient repérés très rapidement et n'auraient pas des informations fiables.
Voilà pourquoi, la complicité interne est malheureusement une réalité !
Pour avoir fait du transport de valeurs, sous escorte d'une voiture suiveuse.
L'agent de sécurité qui me suivait et le personnel de l'entrepôt de chargement, n'avaient pas connaissance des lieux et de l'ordre de distribution !!
Croyez-moi, quand une voiture vous suit, vous la repérez tout de suite !!
Je souhaite bon courage aux enquêteurs, pour passer les pinces à ces raclures et leurs complices !!!