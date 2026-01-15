Un casse à plus de 200 000 euros à Villeurbanne : un fourgon rempli de bijoux braqué

Les faits se sont déroulés peu avant 13h, sur le parking privé d'un atelier de fabrication de bijoux de la rue Pascal.

Selon le Progrès, les convoyeurs ont été menacés par les braqueurs qui portaient également des gilets pare-balles et des brassards "Police".

Quatre sacs remplis de bijoux de luxe ont été subtilisés par le duo qui a pris la fuite en voiture.

Une enquête a été immédiatement ouverte pour retrouver les braqueurs et leur butin estimé à plus de 215 000 euros. En parallèle, les salariés de l'entreprise villeurbannaise devaient être interrogés pour vérifier si l'un d'entre eux avait pu renseigner les malfaiteurs en amont.