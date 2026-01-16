Lyon Politiques : Polémiques chez Coeur Lyonnais, brigade anti-tags et Aulas dans les médias nationaux - 16/01/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Cédat, Khallouk, Oliver : un entourage qui peut faire perdre des points à Jean-Michel Aulas ?

- Votations citoyennes, brigade anti-tags : où était Grégory Doucet depuis 2020 ?

- Tapis rouge déroulé à Jean-Michel Aulas sur France 2 et LCI : la campagne est-elle encore équitable ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:34 Polémiques chez Coeur Lyonnais

07:50 Propositions de Grégory Doucet

24:34 Couverture médiatique nationale de la campagne