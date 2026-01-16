Lyon Politiques : Polémiques chez Coeur Lyonnais, brigade anti-tags et Aulas dans les médias nationaux - 16/01/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :
- Cédat, Khallouk, Oliver : un entourage qui peut faire perdre des points à Jean-Michel Aulas ?
- Votations citoyennes, brigade anti-tags : où était Grégory Doucet depuis 2020 ?
- Tapis rouge déroulé à Jean-Michel Aulas sur France 2 et LCI : la campagne est-elle encore équitable ?
00:00 Introduction/Sommaire
00:34 Polémiques chez Coeur Lyonnais
07:50 Propositions de Grégory Doucet
24:34 Couverture médiatique nationale de la campagne
