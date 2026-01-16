Lyon Politiques

Lyon Politiques : Polémiques chez Coeur Lyonnais, brigade anti-tags et Aulas dans les médias nationaux - 16/01/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : Polémiques chez Coeur Lyonnais, brigade anti-tags et Aulas dans les médias nationaux - 16/01/26
Lyon Politiques : Polémiques chez Coeur Lyonnais, brigade anti-tags et Aulas dans les médias nationaux - 16/01/26 - LyonMag

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Cédat, Khallouk, Oliver : un entourage qui peut faire perdre des points à Jean-Michel Aulas ?
- Votations citoyennes, brigade anti-tags : où était Grégory Doucet depuis 2020 ?
- Tapis rouge déroulé à Jean-Michel Aulas sur France 2 et LCI : la campagne est-elle encore équitable ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire
00:34 Polémiques chez Coeur Lyonnais
07:50 Propositions de Grégory Doucet
24:34 Couverture médiatique nationale de la campagne

X

Tags :

Lyon Politiques

Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

municipales 2026 à Lyon

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Entièrement d'accord le 16/01/2026 à 19:10
Merci a écrit le 16/01/2026 à 17h50

Sans Farid c’est bien

Il n'apportait rien aux débats

Signaler Répondre
avatar
lol le 16/01/2026 à 19:07
Merci a écrit le 16/01/2026 à 17h50

Sans Farid c’est bien

Avec mélenchon c'est mieux!MDR

Signaler Répondre
avatar
Vous plaisantez ? le 16/01/2026 à 18:04
à voir a écrit le 16/01/2026 à 17h47

Des passages à la TV qui peuvent aussi desservir Mr Aulas, celui sur France 2 ne l'a pas fait voir sur son meilleur jour, le programme ?

A l'aise, dans la connivence, sans contradiction.

Ne sous estimez pas l'impact du star media sur la popularité. Tout comme l'appui de Benzema qui se traduit immédiatement en notoriété, en particulier pour tout ceux qui ne suivent pas la politique.

Signaler Répondre
avatar
Merci le 16/01/2026 à 17:50

Sans Farid c’est bien

Signaler Répondre
avatar
à voir le 16/01/2026 à 17:47

Des passages à la TV qui peuvent aussi desservir Mr Aulas, celui sur France 2 ne l'a pas fait voir sur son meilleur jour, le programme ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.