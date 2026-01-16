En raison de la réforme de la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille), les Lyonnaises et les Lyonnais seront appelés à voter trois fois le même jour, dans un même bureau de vote, lors des dimanches 15 et 22 mars 2026.

haque électeur devra participer à trois scrutins distincts : l’élection municipale pour désigner le maire et les conseillers municipaux de la Ville de Lyon ; l’élection d’arrondissement qui permettra d’élire les maires et conseillers d’arrondissement ; et ’élection métropolitaine afin de renouveler le conseil de la Métropole de Lyon.

Ces trois votes se dérouleront dans un seul et même lieu, mais selon trois parcours distincts, chacun aboutissant à une urne spécifique. Pour éviter toute confusion, une enveloppe de couleur différente sera utilisée pour chaque scrutin.

Consciente de ces enjeux inédits de compréhension et de participation, la Ville de Lyon a décidé d’organiser une large campagne d’information en amont du scrutin.

Du 19 janvier au 3 février, des réunions d’information seront organisées dans les neuf arrondissements lyonnais, ainsi qu’une réunion en ligne ouverte à tous le 29 janvier. Ces rencontres ont pour objectif d’expliquer le fonctionnement concret du nouveau mode de scrutin et de répondre aux interrogations des habitants.

L’accès est majoritairement libre, même si certaines réunions nécessitent une inscription préalable en raison des capacités d’accueil.

La Ville rappelle également que pour pouvoir voter en mars prochain, les électeurs doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard début février : jusqu’au 4 pour les inscriptions en ligne et jusqu’au 6 en mairie ou par courrier.