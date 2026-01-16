Politique

Trois scrutins à Lyon en mars 2026 à cause de la réforme de la loi PLM : la mairie prévoit des réunions d'informations - LyonMag

À deux mois des élections municipales, la Ville de Lyon lance une série de réunions publiques pour préparer les électeurs à un changement inédit dans l’organisation du scrutin.

En raison de la réforme de la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille), les Lyonnaises et les Lyonnais seront appelés à voter trois fois le même jour, dans un même bureau de vote, lors des dimanches 15 et 22 mars 2026.

haque électeur devra participer à trois scrutins distincts : l’élection municipale pour désigner le maire et les conseillers municipaux de la Ville de Lyon ; l’élection d’arrondissement qui permettra d’élire les maires et conseillers d’arrondissement ; et ’élection métropolitaine afin de renouveler le conseil de la Métropole de Lyon.

Ces trois votes se dérouleront dans un seul et même lieu, mais selon trois parcours distincts, chacun aboutissant à une urne spécifique. Pour éviter toute confusion, une enveloppe de couleur différente sera utilisée pour chaque scrutin.

Consciente de ces enjeux inédits de compréhension et de participation, la Ville de Lyon a décidé d’organiser une large campagne d’information en amont du scrutin.

Du 19 janvier au 3 février, des réunions d’information seront organisées dans les neuf arrondissements lyonnais, ainsi qu’une réunion en ligne ouverte à tous le 29 janvier. Ces rencontres ont pour objectif d’expliquer le fonctionnement concret du nouveau mode de scrutin et de répondre aux interrogations des habitants.

L’accès est majoritairement libre, même si certaines réunions nécessitent une inscription préalable en raison des capacités d’accueil.

La Ville rappelle également que pour pouvoir voter en mars prochain, les électeurs doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard début février : jusqu’au 4 pour les inscriptions en ligne et jusqu’au 6 en mairie ou par courrier.

municipales 2026 à Lyon

loi PLM

laure delyon le 16/01/2026 à 19:39

m'en fous, je veux bien voter 4 ou 5 fois dans la même journée tant qu'on vitre es khmers verts de Lyon et de la Métropole

Niet er Niet … le 16/01/2026 à 18:35
L’abstention vaincra a écrit le 16/01/2026 à 17h47

Allez les bourrins la fabrique à rêve 🛌 de la politique cherche des électeurs plus cons que les cons que vous connaissez déjà pour aller se déplacer ´ Voter ´ lol..

Pas faux , moi aussi je ne vote plus depusi le dernier referendum de 2005 sur le NON a l’europe qui c’es soldé par un bras d’honneur aux électeurs du peuple FRANÇAIS .

Un connaisseur le 16/01/2026 à 18:29
Ex Précisions a écrit le 16/01/2026 à 17h53

Peut-être - 4 -, si jamais il y a dissolution de l'Assemblée ;-)
Lebiscornu a réservé les dates au cas où.

Facile de se moquer, toi tu sembles juste tordu de naissance, ta mère se souviens pas de ton père

Marsviendra le 16/01/2026 à 18:16
Anti verts a écrit le 16/01/2026 à 17h51

Ils vont faire leur propagande sous prétexte d'une réunion d'information ? Ça ne m'étonnerait pas vu leur fonctionnement interne autocratique.
Mobilisons nous et virons les en mars

👍👍

Lyontoujours le 16/01/2026 à 18:08

Euh, comment dire, nous ne serions pas capable de suivre un parcours flèche? Et ils rajoutent les enveloppes de couleurs... 😁le tiers monde serait il déjà la? Reste plus qu a nous faire signer avec l empreinte du pouce et on est bon...Lyon qui a vu naître l imprimerie ne saurait ni lire ni écrire?perso je me sens insulte....

bingo ! le 16/01/2026 à 18:05

Un vote = 3 ne pas oublier d evoter !

Ex Précisions le 16/01/2026 à 17:53

Peut-être - 4 -, si jamais il y a dissolution de l'Assemblée ;-)
Lebiscornu a réservé les dates au cas où.

Anti verts le 16/01/2026 à 17:51

Ils vont faire leur propagande sous prétexte d'une réunion d'information ? Ça ne m'étonnerait pas vu leur fonctionnement interne autocratique.
Mobilisons nous et virons les en mars

L’abstention vaincra le 16/01/2026 à 17:47

Allez les bourrins la fabrique à rêve 🛌 de la politique cherche des électeurs plus cons que les cons que vous connaissez déjà pour aller se déplacer ´ Voter ´ lol..

Mais quel bordel à venir ! le 16/01/2026 à 17:28

Bravo pour le travail de nos députés qui n'ont visiblement rien d'autre à faire que nous pourrir la vie.
Abstention à venir histoire de ne pas perdre dans les bureaux de vote.

