Près de Lyon : un candidat frappe un inspecteur du permis lors d’un examen poids lourds

Les faits se sont produits ce lundi 26 janvier au matin, au centre d’examens du permis de conduire de Saint-Priest, dans l’est lyonnais. Un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière a été victime d’une agression physique alors qu’il faisait passer un examen de conduite en titre professionnel poids lourds.

Selon la préfecture du Rhône, le candidat, s’étant "aperçu d’une erreur commise au cours d’un examen de conduite", a d’abord immobilisé son véhicule, avant de prendre à partie l’inspecteur. Il l’a ensuite insulté, puis "lui a asséné aussitôt un coup de poing au visage."

La préfète du Rhône a immédiatement réagi, apportant "son plein soutien à la victime et à l’ensemble des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière du département du Rhône."

Les services de l'État précisent que l’auteur de cette agression, qualifiée d’"inacceptable à l’égard d’un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions", fera l’objet d'"une sanction administrative d’interdiction temporaire de se présenter à l’examen du permis de conduire."