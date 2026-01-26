Faits Divers

Près de Lyon : un candidat frappe un inspecteur du permis lors d’un examen poids lourds

Un examen du permis de conduire a brutalement dégénéré.

Les faits se sont produits ce lundi 26 janvier au matin, au centre d’examens du permis de conduire de Saint-Priest, dans l’est lyonnais. Un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière a été victime d’une agression physique alors qu’il faisait passer un examen de conduite en titre professionnel poids lourds. 

Selon la préfecture du Rhône, le candidat, s’étant "aperçu d’une erreur commise au cours d’un examen de conduite", a d’abord immobilisé son véhicule, avant de prendre à partie l’inspecteur. Il l’a ensuite insulté, puis "lui a asséné aussitôt un coup de poing au visage." 

La préfète du Rhône a immédiatement réagi, apportant "son plein soutien à la victime et à l’ensemble des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière du département du Rhône." 

Les services de l'État précisent que l’auteur de cette agression, qualifiée d"inacceptable à l’égard d’un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions", fera l’objet d'"une sanction administrative d’interdiction temporaire de se présenter à l’examen du permis de conduire." 

La préfecture rappelle par ailleurs que toute injure ou violence physique envers un inspecteur entraîne systématiquement l’arrêt de l’examenun dépôt de plainteun signalement au procureur de la République ainsi que des demandes de poursuites devant les tribunaux.

Un con ducteur français. le 26/01/2026 à 18:20
Anti gauchosphere a écrit le 26/01/2026 à 17h21

Quand on voit ce qui fera office de chauffeurs dans les centres de formation ,le temps des routiers sympa et plus que révolu.....

Commence déjà à Éduquer Tes enfants !! Pauvre tâche.

Jacques3 le 26/01/2026 à 17:59

I y a erreur dans l'article, ce n'était pas un examen permis Poids-lourds mais Transports en commun. Les TCL veut des costauds pour virer les fraudeurs.

123SOLEILS le 26/01/2026 à 17:50

Actuellement, il y a une pénurie de conducteurs routiers.

Anti gauchosphere le 26/01/2026 à 17:21
Jacques3 a écrit le 26/01/2026 à 16h06

Il y avait une émission radio dans le passé qui s'appelait "Les routiers (ou futurs routiers, ici) sont sympas !"

Quand on voit ce qui fera office de chauffeurs dans les centres de formation ,le temps des routiers sympa et plus que révolu.....

Oui mais le 26/01/2026 à 17:15
Jacques3 a écrit le 26/01/2026 à 16h06

Il y avait une émission radio dans le passé qui s'appelait "Les routiers (ou futurs routiers, ici) sont sympas !"

Dans le passé , il y avait beaucoup moins de cassos

Amen le 26/01/2026 à 16:39

Pour une fois qu'il y en a un qui veut passer le permis de conduire dans les règles , il fracasse l'inspecteur !
Il serait intéressant de connaître son profil .

Alcofribas Nasier le 26/01/2026 à 16:36

Outre le sketch du regretté Jean Yanne, nous connaissons tous la scène de Jean-Paul Belmondo descendant un escalier en voiture au grand effroi d'un inspecteur à l'air benêt.
A leur époque, nous pouvions nous en amuser en toute innocence, tant l'effet comique tenait à l'invraisemblance de la situation.
Aujourd'hui, l'arrogance et la violence des voyous que le contexte d'impunité encourage font que de tels éléments de spectacle ne seraient plus drôles du tout.

Jacques3 le 26/01/2026 à 16:06

Il y avait une émission radio dans le passé qui s'appelait "Les routiers (ou futurs routiers, ici) sont sympas !"

