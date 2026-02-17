Mort de Quentin Deranque à Lyon : neufs suspects interpellés dont l’assistant parlementaire de Raphaël Arnault

Mise à jour 21h50 : Au total, neuf personnes ont été arrêtées ce mardi soir (7 hommes et 2 femmes). Les interpellations ont eu lieu dans la région lyonnaise, mais aussi en Lozère, dans la Drôme et dans l’Aisne.
Les enquêteurs chercheraient désormais à mettre la main sur une vingtaine d’individus au total. Les interpellations pourraient ainsi se poursuivre dans les heures à venir.
Article initial : D’après une source proche du dossier, quatre personnes suspectées d’avoir participé au passage à tabac mortel de Quentin Deranque ont été interpellées ce mardi peu après 18h, rapporte BMTV.
Il s'agirait de quatre hommes d'une vingtaine d'années. Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnault fait partie des personnes interpellées. Un autre proche du député LFI et de la jeune garde a été placé en garde à vue. Il s'agit d'Adrian Besseyre.
Pour rappel, cinq hommes et une femme avaient été identifiés par les enquêteurs dans le cadre des investigations portant sur les violences commises le 12 février à Lyon. Tous seraient bel et bien d'ancien membre de la Jeune garde, organisation d’ultra-gauche dissoute en juin 2025. Ils sont soupçonnés d’avoir pris part à la scène la plus violente, celle durant laquelle la victime se trouvait au sol.
Une vidéo filmée par un riverain, diffusée par TF1 et authentifiée par la police, avait permis de visualiser plusieurs individus portant des coups alors que l’étudiant était déjà à terre.
L’enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et "association de malfaiteurs". Les enquêteurs travaillent notamment à déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes, apparus masqués sur les images.
Depuis ce week-end, de nombreux noms, visages et rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations autour de l’identité des suspects.
Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités individuelles dans cette affaire particulièrement sensible.
