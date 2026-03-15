Politique

Karine Lucas élue au premier tour à Couzon-au-Montd'Or

Karine Lucas élue au premier tour à Couzon-au-Montd'Or
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Karine Lucas a été élue maire de Couzon-au-Mont-d'Or dès le premier tour.


La première adjointe de la précédente mandature menait la liste Naturellement Couzon et a obtenu 59,73% des suffrages. Son opposant, Philippe Muyard, de la liste Couzon Citoyenne, a recueilli 40,27% des voix. 

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Couzon-au-Mont-d'Or

municipales 2026

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