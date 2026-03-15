La première adjointe de la précédente mandature menait la liste Naturellement Couzon et a obtenu 59,73% des suffrages. Son opposant, Philippe Muyard, de la liste Couzon Citoyenne, a recueilli 40,27% des voix.
Dimanche 15 Mars 2026 à 23h41
Karine Lucas élue au premier tour à Couzon-au-Montd'Or
Karine Lucas a été élue maire de Couzon-au-Mont-d'Or dès le premier tour.
0 commentaireLaisser un commentaire
Pas encore de commentaire, soyez le premier !
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.