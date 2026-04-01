Lyon : 80 détenus refusent de regagner leur cellule à la prison de Corbas

En fin de journée, environ 80 détenus ont refusé de regagner leur cellule, dans un mouvement de protestation lié à leurs conditions de détention. Répartis dans deux cours distinctes, une trentaine d’entre eux ont finalement accepté de remonter dans leurs cellules dans un premier temps.

D'après nos informations, face à la situation, les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de Lyon ont été mobilisées, avec le renfort d’unités venues de Dijon et de Paris. Leur intervention a permis de faire regagner leurs cellules aux 50 détenus restants. L’opération se serait déroulée dans le calme relatif et tous les détenus avaient regagné leurs cellules dans la soirée.

D’après les premiers éléments, ce mouvement serait lié à la mise en place d’une nouvelle organisation imposant trois détenus par cellule.

"Tripler systématiquement les cellules individuelles"

Cette protestation intervient alors même que, plus tôt dans la journée, le syndicat UFAP UNSa Justice alertait justement sur une situation jugée critique au sein de l’établissement.

Le syndicat évoquait "un danger imminent" et dénonce une surpopulation carcérale massive : "À ce jour, l’établissement compte plus de 1305 détenus, avec pour consigne de la Direction Interrégionale de tripler systématiquement les cellules individuelles."

L'organisation détaille également une situation particulièrement tendue avec une multiplication des matelas au sol et des cellules sur-occupées, évoquant des conditions "indignes, dangereuses et inacceptables."

UFAP UNSa Justice précise que "les agents subissent au quotidien les conséquences directes de cette surpopulation : multiplication des matelas au sol, tensions accrues et hausse des violences, dont ils sont les premières victimes." Il pointe enfin "une mise en danger permanente de l’intégrité physique des agents" et appelle à une réaction des pouvoirs publics face à ce qu’il qualifie de "dérive dramatique."