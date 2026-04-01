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Lyon : 80 détenus refusent de regagner leur cellule à la prison de Corbas

Lyon : 80 détenus refusent de regagner leur cellule à la prison de Corbas
Lyon : 80 détenus refusent de regagner leur cellule à la prison de Corbas - LyonMag

La tension est montée d’un cran ce mardi 31 mars à la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas.

En fin de journée, environ 80 détenus ont refusé de regagner leur cellule, dans un mouvement de protestation lié à leurs conditions de détention. Répartis dans deux cours distinctes, une trentaine d’entre eux ont finalement accepté de remonter dans leurs cellules dans un premier temps.

D'après nos informations, face à la situation, les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) de Lyon ont été mobilisées, avec le renfort d’unités venues de Dijon et de Paris. Leur intervention a permis de faire regagner leurs cellules aux 50 détenus restants. L’opération se serait déroulée dans le calme relatif et tous les détenus avaient regagné leurs cellules dans la soirée.

D’après les premiers éléments, ce mouvement serait lié à la mise en place d’une nouvelle organisation imposant trois détenus par cellule.

"Tripler systématiquement les cellules individuelles"

Cette protestation intervient alors même que, plus tôt dans la journée, le syndicat UFAP UNSa Justice alertait justement sur une situation jugée critique au sein de l’établissement.

Le syndicat évoquait "un danger imminent" et dénonce une surpopulation carcérale massive : "À ce jour, l’établissement compte plus de 1305 détenus, avec pour consigne de la Direction Interrégionale de tripler systématiquement les cellules individuelles."

L'organisation détaille également une situation particulièrement tendue avec une multiplication des matelas au sol et des cellules sur-occupées, évoquant des conditions "indignes, dangereuses et inacceptables."

UFAP UNSa Justice précise que "les agents subissent au quotidien les conséquences directes de cette surpopulation : multiplication des matelas au sol, tensions accrues et hausse des violences, dont ils sont les premières victimes." Il pointe enfin "une mise en danger permanente de l’intégrité physique des agents" et appelle à une réaction des pouvoirs publics face à ce qu’il qualifie de "dérive dramatique."

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lyon corbas

25 commentaires
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CQFD 69009 le 04/04/2026 à 00:19

• « La tolérance excessive fabrique la délinquance, et la délinquance remplit les cellules. »

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cri69 le 02/04/2026 à 16:42

ça me fait tellement rien ! ils ont cru qu ils étaient au club med ou quoi

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midnight le 02/04/2026 à 15:08

Un petit séjour dans les prisons Turques vous feraient du bien! Vous avez de la chance d'être en France! Les contribuables sont généreux!!!!!!

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Shuss69 le 02/04/2026 à 14:49

Une cellule individuelle, la télé, la clim, un téléphone et un salaire à la fin du mois pour favoriser leur réinsertion. Et puis quoi encore ?

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Kid 69 le 02/04/2026 à 14:37

Bonjour, pas besoin d'armes létales, des pulvérisateurs avec du lisier, 90% des détenus regagnent les cellules en courant.

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La ScIeNcE2 le 02/04/2026 à 06:26
C’est simplissime a écrit le 01/04/2026 à 16h44

Sinon , ils peuvent proposer de faire une loi pour obliger leurs familles à payer leurs années de prison qui nous coûtent 2 bras , on pourra peut-être construire des nouvelles geôles moins surpeuplées avec cette participation aux frais

J'acquiesce et comprends le fond de ta pensée, et me dire que si certaines personnes se retrouvent obliger de compter le moindre centime alors qu'elles se lèvent tout les jours pour travailler, c'est en partie par ce qu'elles payent la détention de certains, ce qui est a vomir. Mais faire payer la famille alors que celle ci n'a rien a voir, n'est pas une solution non plus.

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Petite Ortie le 01/04/2026 à 20:34

Qu'ils s'estiment heureux et redevables d'être nourris, logés et blanchis aux frais du contribuable.

Cela m'empêchera pas de dormir (dans mon lit king size).

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Obsdu9 le 01/04/2026 à 19:17
Vendredi a écrit le 01/04/2026 à 11h40

C'est très bien si ils ne veulent pas rentrer, les laisser dehors tous le temps et sans manger, ils dormirons à la belle étoile, sa rafraichira leurs cerveaux à ses individus.👍🏽

Encore faudrait-il que certains d'entre eux aient un cerveau... Mais effectivement, la technique du "tu veux pas manger ? Et bien jeûne ! " en calmerait plus d'un... Au bout de dix jours sans douche et quasiment sans rien à bouffer . On ne va pas en prison comme on part en vacances.

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J6 le 01/04/2026 à 18:34

Mukiele vite

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Rlb le 01/04/2026 à 17:18

Ça passera peut-être l'envie d'y retourner.
Construire des prisons plutôt que des logements sociaux

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C’est simplissime le 01/04/2026 à 16:44

Sinon , ils peuvent proposer de faire une loi pour obliger leurs familles à payer leurs années de prison qui nous coûtent 2 bras , on pourra peut-être construire des nouvelles geôles moins surpeuplées avec cette participation aux frais

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taux lard ! le 01/04/2026 à 14:03
Jacques20 a écrit le 01/04/2026 à 13h52

C'est dans l'ère du temps : les prisonniers insoumis.

Z 'aiment pas la prison !

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aux mains d'argent le 01/04/2026 à 14:00
Vraiment a écrit le 01/04/2026 à 13h29

Édouard Philippe ????
Le répliquant de Macron, aucun avenir pour la France avec lui.

Le problème c'est que grâce aux sondages, on nous dis qu'il sera devant bardella! A moins que Flanby se représente 🤣🤣🤣🤣🤣

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Jacques20 le 01/04/2026 à 13:52

C'est dans l'ère du temps : les prisonniers insoumis.

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Solution Iranienne le 01/04/2026 à 13:33

Va falloir copier des solutions extrêmes chez d'autres

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Vraiment le 01/04/2026 à 13:29
non pas lui a écrit le 01/04/2026 à 12h46

Des renfort d’unités venues de Dijon et de Paris. De belles économies!
75 % des détenus sont d'origine étrangère. On attends quoi pour faire le ménage? Edouard Philippe? 🤣🤣🤣

Édouard Philippe ????
Le répliquant de Macron, aucun avenir pour la France avec lui.

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pôvre France le 01/04/2026 à 13:17

Ils sont pas contents! Ils ont pas eu leur stage poney, leur sortie au Louvre!

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Guillome30 le 01/04/2026 à 13:01

Pas de cellule? Alors pas de repas et pas de douche c'est simple non

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Ex Précisions le 01/04/2026 à 12:48

On n'a qu'à ne plus les faire sortir de leurs cellules...
Ils finiront par comprendre qu'ils sont en prison, et c'est certain qu'ils y sont pour de bonnes raisons vu le manque de places actuel.

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non pas lui le 01/04/2026 à 12:46

Des renfort d’unités venues de Dijon et de Paris. De belles économies!
75 % des détenus sont d'origine étrangère. On attends quoi pour faire le ménage? Edouard Philippe? 🤣🤣🤣

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L'acier le 01/04/2026 à 12:43

La première des choses c'est de ne pas y aller en prison, ils le savent très bien. Remettons le bagne à casser des cailloux ca fera peut être réfléchir ces pseudo caids et autres .

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Free France le 01/04/2026 à 12:38

Qui paye ?????

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bac73 le 01/04/2026 à 12:38
Vendredi a écrit le 01/04/2026 à 11h40

C'est très bien si ils ne veulent pas rentrer, les laisser dehors tous le temps et sans manger, ils dormirons à la belle étoile, sa rafraichira leurs cerveaux à ses individus.👍🏽

Bjr Mr complétement d accord avec votre analyse . Cdt

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tout a fait d accord... le 01/04/2026 à 12:33
Vendredi a écrit le 01/04/2026 à 11h40

C'est très bien si ils ne veulent pas rentrer, les laisser dehors tous le temps et sans manger, ils dormirons à la belle étoile, sa rafraichira leurs cerveaux à ses individus.👍🏽

+100000

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Vendredi le 01/04/2026 à 11:40

C'est très bien si ils ne veulent pas rentrer, les laisser dehors tous le temps et sans manger, ils dormirons à la belle étoile, sa rafraichira leurs cerveaux à ses individus.👍🏽

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