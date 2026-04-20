Cette mairie de Lyon ferme ses portes : voici où aller pour vos papiers

C’est une fermeture qui va bousculer les habitudes dans le 9e arrondissement. À Lyon, la mairie de Valmy ferme complètement ses portes ce lundi pour laisser place à un vaste chantier de rénovation.

Le bâtiment, inauguré en 1974, est jugé aujourd’hui inadapté. Avant même le début des travaux, une première phase est engagée : l’équipement est fermé depuis le 3 avril à midi et le restera jusqu’au 18 avril inclus. Pendant cette période, une permanence est assurée à la mairie annexe de La Duchère.

À compter de ce lundi 20 avril, les services municipaux reprennent… mais ailleurs. Les démarches administratives seront transférées à l’espace Jean Couty, dans le quartier de Gorge-de-Loup, tandis que les mariages auront lieu à l’Agora, place du Marché.

Derrière cette organisation provisoire, la Ville de Lyon lance une transformation en profondeur. Objectif : moderniser entièrement le site, tant sur le plan énergétique que fonctionnel. Toitures refaites, menuiseries remplacées, systèmes de chauffage et de ventilation remis à niveau : le bâtiment sera repensé de fond en comble.

L’accueil du public doit aussi évoluer, avec des espaces réorganisés, de nouvelles salles d’attente et des bureaux adaptés aux différents usages.

Le chantier, réalisé en site non occupé, doit durer environ un an et demi. La réouverture est attendue à l’été 2027.

D’ici là, les habitants devront s’adapter à une mairie délocalisée… avant de retrouver un équipement entièrement modernisé.