Sécurité

Lyon, Écully, Saint-Priest : pourquoi les policiers étaient présents en nombre ces derniers jours

Lyon, Écully, Saint-Priest : pourquoi les policiers étaient présents en nombre ces derniers jours
Lyon, Écully, Saint-Priest : pourquoi les policiers étaient présents en nombre ces derniers jours - LyonMag

41 interpellations et plus de 370 agents.

Tags :

opération de sécurisation

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