Contrôles massifs, interpellations et saisies : Les forces de l’ordre ont mené, sur plusieurs jours, deux opérations d’ampleur dans l’agglomération lyonnaise.

La préfecture indique que "la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération 'ville sécurité renforcée' à Saint-Priest, du 9 au 10 avril 2026, d’une part et à Écully et Lyon 9e, du 13 au 17 avril, d’autre part", dans le cadre de éla mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

À Saint-Priest, 153 effectifs ont été mobilisés, dont 103 policiers nationaux, épaulés par des policiers municipaux et des agents des douanes et de l’URSSAF. Selon la préfecture, "417 personnes ont été contrôlées" au cours de l’opération. Celle-ci a conduit à 7 interpellations dont 2 dans le cadre de la lutte contre le point de deal du 33 rue Claude Farrère.

Les contrôles ont également donné lieu à 3 procédures pour travail dissimulé et une procédure de l’URSSAF", tandis que "3 amendes forfaitaires délictuelles ont été réalisées (stupéfiants et défaut d’assurance)". Enfin," 4 véhicules épaves ont été placés en fourrière."

54 amendes pour des infractions routières

Quelques jours plus tard, une seconde opération s’est déroulée à Écully et dans le 9e arrondissement de Lyon, mobilisant 220 effectifs, dont une large majorité de policiers nationaux mais aussi des policiers municipaux, des agents du service hygiène et des contrôleurs du réseau TCL. Au total, "316 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre et 1504 par les agents de contrôle TCL".

Cette opération a conduit à 34 interpellations, parmi lesquelles "3 pour séquestration et proxénétisme, un pour violences dans les transports en commun, 2 en lien avec le trafic de stupéfiants" ou encore "1 pour participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences." Par ailleurs, "4 étrangers en situation irrégulière ont été mis à disposition de la police aux frontières."

Les contrôles administratifs et antifraude ont aussi débouché sur "une procédure de travail dissimulé, 14 infractions relatives à l’hygiène, une mise en demeure, une fermeture administrative." Les forces de l’ordre ont dressé "14 amendes forfaitaires délictuelles ainsi que 54 amendes pour des infractions routières."

Les saisies sont également mises en avant par les services de l'État, qui évoquent "10 100 euros de numéraires, un trieuse à billets, deux armes de poing et une carabine". Plusieurs véhicules ont par ailleurs été retirés de la circulation, avec "3 voitures, une moto et une trottinette" placées en fourrière.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Saint-Priest, Lyon et Écully."